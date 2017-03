Prefeitura de Santa Maria inicia conserto de cratera no Parque Itaimbé

Infraestrutura 15/03/2017 | 12h20 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria começou, hoje, o conserto da cratera localizada ao lado do Centro Administrativo, no Parque Itaimbé, que surgiu em outubro de 2015, depois de chuvas intensas. O buraco já havia tomado conta da pracinha de brinquedos do local.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a causa da erosão pode estar relacionada com a ruptura de uma galeria subterrânea existente sob a área. Até agora, o problema estava sendo tratado com medidas paliativas.

O que falta para obra do prédio da Câmara ser retomada



– É provável que a tubulação que a rede pluvial que passa aqui embaixo tenha se rompido, o que aos poucos foi causando o desmoronamento do terreno. Precisamos resolver o problema na sua origem – explicou o secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos, Eduardo Crisóstomo.

A intenção dos técnicos é chegar até a tubulação, com a ajuda de uma retroescavadeira, na profundidade aproximada de dez metros, para consertar a galeria e poder restabelecer o terreno. Até que o conserto seja finalizado, técnicos da Corsan dão suporte à ação para evitar danos à rede de esgoto, provocados pela perfuração com a máquina retroescavadeira.

Santa Maria não tem controle nem dados sobre os carroceiros



Para evitar acidentes, a região foi sinalizada e a área de passagem de pedestres foi proibida. Os frequentadores estão sendo aconselhados a evitar o trecho, que fica entre as ruas Tuiuti e Venâncio Aires. A pista de caminhada também está interrompida e sinalizada com fitas pretas e amarelas.