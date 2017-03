Prefeitura de Caçapava do Sul decreta emergência devido às chuvas

Região 16/03/2017 | 19h27 Atualizada em

O prefeito em exercício de Caçapava do Sul, Luiz Guglielmin, assinou nesta quinta-feira decreto de situação de emergência por conta dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

O decreto considera ¿a grande precipitação pluviométrica de aproximadamente 400 milímetros (mm), média superior a 100% da previsão do período¿ e os grandes estragos nas estradas vicinais no interior, impedindo a manutenção das mesmas em período de escoamento de safra. O transporte escolar também foi prejudicado nessas estradas.

Força das águas destruiu pontes de madeira e prejudicou o trânsito nas estradas da zona rural, deixando moradores ilhados Foto: Gazeta de Caçapava / Gazeta de Caçapava

O secretário de Obras, Paulo Henriques, informou que diversas regiões ficaram ilhadas por conta da queda de pontes e cabeceiras, que foram levadas pelas enchentes dos rios, além de que inúmeras ruas estão sem condições de trafegabilidade por conta de erosões e até desmoronamentos que ocorreram.

A Secretaria de Assistência Social relatou que 16 famílias se deslocaram até o local para pedir auxílio de telhas e lonas após a forte tempestade que atingiu a cidade na quarta-feira e no último domingo. Uma família está desabrigada e foi cadastrada para recebimento de aluguel social. Mais danos foram causados na chuva da madrugada desta quinta-feira.

O coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, major Rinaldo da Silva Castro, e seu adjunto, sargento Adão Roberto, se reuniram com Guglielmin na segunda-feira passada para avaliar a situação de Caçapava do Sul. O secretário Geral, Nei Tavares, e o secretário-adjunto de Obras, Ariovaldo Gomes, junto com Gilnei Marques, da Defesa Civil local, também participaram da reunião.



Guglielmin enviou ao governador do Estado, José Ivo Sartori (PMDB), uma solicitação de homologação de situação de emergência, e também um pedido de reconhecimento federal de situação de emergência ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton Ramlow.

*Com informações de William Brasil/Prefeitura de Caçapava do Sul