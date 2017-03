Prefeitura chama 14 professores em regime de urgência. Mas ainda faltam educadores nas escolas

Educação 23/03/2017 | 09h01 Atualizada em

A prefeitura lançou o terceiro edital para chamar 14 professores em regime emergencial para suprir a demanda das escolas municipais, que deram início ao calendário escolar no dia 20 de fevereiro.



Segundo o documento, são convocados cinco profissionais da Educação Infantil, quatro dos Anos Iniciais, um de Artes para o Ensino Fundamental e quatro de Ciências Biológicas, também para o Ensino Fundamental. Veja os nomes abaixo:



Educação Infantil

– Elizete Fernandes de Barros

– Jussara Medianeira Flores Heringer

– Jane Maurilia Machado de Freitasz Liliane Figueiró Dalcin

– Roseclair de Fatima de Rossi Krawczyk

Anos Iniciais

–Angela Rosa Knapp Dessbesell

– Ione Santaremz Hilda Mesquita Souzaz Maira Cardoso Aires

Ensino Fundamental – Artes

–Thais Schmidt Feistler

Ensino Fundamental – Ciências Biológicas

– Daniela Viero Catelan Pivetta

–Angela Michelottiz Miriam Avani Rodrigues De Oliveira

– Geovane Rafael Theisen

Os educadores chamados devem comparecer na Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa, na Rua Venâncio Aires, 2.277, 3º andar, até 31 de março, das 8h às 13h. Os professores devem apresentar certidões negativas cível e criminal. Também é necessário apresentar certidão de quitação eleitoral – o link está disponível no edital.

Além disso, é necessário apresentar documento original, com uma cópia, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Reservista, PIS, declaração de bens e rendas ou cópia da Declaração de Imposto de Renda, declaração de acúmulo de cargo ou emprego público. E duas cópias, também com os documentos originais, da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e carteira de trabalho (cópia da página que apresenta a foto e dados pessoais). E mais duas fotos 3x4. O edital está disponível no site da prefeitura.

FALTAM 25 PROFESSORES

No dia 9 de fevereiro, a prefeitura lançou o primeiro edital, que convocou 147 professores, em regime emergencial, para suprir a falta de profissionais. Após o período para apresentação dos educadores, a secretária interina de Educação, Maria Gorete Farias, informou ao Diário que 38 professores não atenderam à chamada.



O segundo edital foi lançado no dia 2 de março e convocou 38 professores. Na ocasião, as aulas da rede municipal já estavam em andamento, e Maria Gorete comentou que a Secretaria de Educação percebeu, em levantamento, que ainda faltam mais 25 educadores no quadro do município.



Na quinta-feira da semana passada, a secretária interina não soube informar quando o edital para esses 25 profissionais deve ser lançado. Ontem, Maria Gorete não atendeu às seis ligações do Diário para confirmar a situação.