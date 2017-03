Prefeito de São Sepé candidata a cidade para receber prisão federal

Segurança 01/03/2017 | 10h01 Atualizada em

O desejo do prefeito de São Sepé, Leocarlos Girardelo (PP), de receber uma penitenciária federal, tem dividido opiniões na cidade. O chefe do Executivo tem corrido atrás de candidatar o município para sediar a construção da casa prisional desde que o presidente Michel Temer anunciou que o Estado terá uma. No entanto, a questão é burocrática. E, além disso, São Sepé concorre com mais outras 14 cidades gaúchas.

A principal justificativa de Girardelo é que a penitenciária fomentaria a economia do município em diversos momentos. Em uma primeira etapa, alavancaria a construção civil, gerando diversos empregos. Depois, com duas situações: os empregos indiretos, com empresas terceirizadas que prestam serviços à casa prisional, e com os próprios servidores federais. Segundo o prefeito, tudo isso movimentaria cerca de R$ 30 milhões por ano, quase a metade do orçamento anual da prefeitura.



Penitenciária Estadual de Santa Maria receberá bloqueador de celular



Girardelo esteve, há duas semanas, na Penitenciária Federal de Catanduvas, que fica no oeste do Paraná, há quase 500 quilômetros de distância de Curitiba e a pouco mais de 50 quilômetros de Cascavel, que conta com aeroporto. Um espaço próximo para pouso e decolagem de aviões é pré-requisito. Pela proximidade com Santa Maria, São Sepé conta com esse quesito. Catanduvas foi a primeira cidade a receber uma prisão federal, em 2006. Lá, já esteve preso o traficante Fernandinho Beira-Mar.



O prefeito de São Sepé veio entusiasmado do Paraná e afirmou que não vê prejuízos à cidade com a instalação da penitenciária.



Brigada Militar emprega 100 policiais por dia durante o carnaval na região



– Não podemos dispensar um investimento, ainda que fosse um presídio. É um investimento de R$ 70 milhões. Eu preferiria inaugurar uma escola, uma creche, um hospital. A segurança na cidade também melhorou, está cheia de agentes federais. Se tem um lugar onde a bandidagem não quer ir é para lá – afirma o prefeito.

Possíveis locais em São Sepé

Conforme o prefeito, o município dispõe de três áreas com 25 hectares e próximas de rodovias que ligam a Santa Maria. De acordo com Girardelo, nos próximos dias, ele deve ter um retorno sobre quando as áreas devem ser vistoriadas.

O prefeito de Catanduvas, Moisés Aparecido de Souza (PSD), reforça o pensamento de Girardelo e diz que a cidade, de cerca de 10 mil habitantes, não sentiu nenhum impacto negativo com a chegada da penitenciária.



Após 12 anos, dupla é julgada por tentativa de homicídio em São Sepé



– O presídio não incomoda de forma nenhuma. Se o povo está com medo de alguma coisa que piore a cidade, não creio, mal não faz. Boa parte da população estava contra. Para nós, eu como cidadão, não vi nenhum malefício quanto à criminalidade, nada disso. Pelo contrário, são muitos empregos gerados, principalmente na época da construção – afirma Souza.



O secretário de Segurança do Estado, Cezar Schirmer, diz que também conversou com o prefeito de Catanduvas e não vê problemas na construção da penitenciária federal. Ele também afirma que, no máximo até semana que vem, deva ser feito o anúncio de qual cidade receberá a prisão federal e de outras duas que vão ter novos presídios estaduais.



Tribunal de Justiça cassa decisão e presos da Região Metropolitana virão para SM novamente



– Vários prefeitos me procuraram formalizando interesse. Estamos selecionando algumas áreas, e isso não vimos em São Sepé ainda. O prefeito de Catanduvas me disse que a cidade nem percebe ter uma prisão. Estamos às vésperas de decidir esse assunto, não passa de semana que vem. Devemos anunciar três casas prisionais, entre elas, essa – explica Schirmer.