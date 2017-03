Posto de combustível realiza entrega de placas de veículos que caíram durante a chuvarada 

Santa Maria 13/03/2017 | 12h32 Atualizada em

A forte chuva do final de semana deixou vários estragos na região e causou alagamentos, falta de energia elétrica e muita lama nas residências. Além disso, muitos motoristas que passaram pelas inundações tiveram as placas dos veículos arrancadas pela força da enxurrada. Em Santa Maria, um posto de combustível e um morador do Bairro Medianeira conseguiram recolher algumas dessas placas para entregar aos proprietários.

Segundo o proprietário do Auto Posto Estrela, Roberto Gomes, foram cerca de 14 placas recolhidas pelos funcionários do posto, entre o domingo e a manhã desta segunda-feira. Dessas, quatro placas ainda aguardam pelos seus donos.

– A enchente aqui na frente do posto foi muito grande. Quando a água começou a baixar, vimos que haviam muitas placas no chão e recolhemos. Deixamos expostas no posto e publicamos em grupos do Facebook para que as pessoas soubessem que estavam aqui – comenta Gomes.

Gomes conta que a equipe do posto só não conseguiu reunir mais placas porque a chuva levou muitas delas rua abaixo. Um outro morador da rua, Getúlio Matozo, também conseguiu reunir cerca de 20 placas e realiza a entrega aos motoristas.

Quem perdeu a placa do veículo durante as inundações do final de semana pode entrar em contato com o Auto Posto Estrela, que fica na Rua Duque de Caxias, 3.000, pelo telefone (55) 3226-7476, ou com o seu Getúlio, pelo (55) 99680-7629.