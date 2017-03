Por 2 votos a 1, réus do processo criminal da Kiss vão a júri popular

Caso Kiss 22/03/2017 | 17h50 Atualizada em

Sala lotada durante a sessão e familiares assistindo através do vidro, do lado de fora Foto: TJRS / Divulgação

Quatro anos depois da tragédia na boate Kiss, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) decidiram que os quatro réus do principal processo criminal sobre o incêndio vão a júri popular. O futuro do julgamento de Elissandro Spohr (Kiko), Luciano Bonilha Leão, Mauro Hoffmann e Marcelo de Jesus dos Santos foi decidido pelos desembargadores em sessão na tarde desta quarta-feira, em Porto Alegre.

Foram dois votos favoráveis e um contrário aos quatro serem julgados pelo Tribunal do Júri. O desembargador Manuel José Martinez, relator do processo, votou contra o júri popular. Os dois votos pela ida dos réus ao Tribunal do Júri foram de Jayme Weingartner Neto e Sylvio Baptista Neto. Porém, os três concordaram em afastar as qualificadoras do processo: motivo torpe e uso de meio cruel (asfixia).

Durante a sessão, o clima foi de muita emoção. Durante as falas da defesa dos acusados e da acusação, familiares e amigos de vítimas da tragédia Kiss se emocionaram e choraram. De Santa Maria, saiu um ônibus cheio de familiares que acompanharam o julgamento. A sessão foi aberta ao público. O salão ficou lotado e muitas pessoas ficaram no lado de fora. Ao final da sessão, os familiares aplaudiram a decisão dos desembargadores.

Dois dos réus, Marcelo dos Santos, vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Bonilha, assistente de palco, estiveram na sessão.

O juiz do caso em primeira instância Ulysses Fonseca Louzada, da 1ª Vara Criminal de Santa Maria, determinou, em julho do ano passado, que os quatro iriam a júri popular. Os advogados de defesa dos réus recorreram e por isso a decisão foi para o TJ. Quanto à decisão dos quatro irem a júri popular, ainda cabe outro recurso junto ao TJ, já que a decisão não foi unânime entre os desembargadores. Depois, caberá ainda recurso junto ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) ou Supremo Tribunal Federal (STF), mas precisa ser aprovado pelo TJ antes.