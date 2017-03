Polícias rodoviárias flagraram mais de 30 pessoas por embriaguez durante o Carnaval

Operação Carnaval 02/03/2017 | 10h01 Atualizada em

O fortalecimento na fiscalização do trânsito nas rodovias federais e estaduais durante o feriadão de Carnaval deu resultado, dizem os comandantes das polícias rodoviárias.



Durante a Operação Carnaval, principalmente o número de acidentes foi menor do que em relação ao mesmo período do ano passado: 17. O reflexo disso, além do aumento dos policiais nas BR's e RS's de Santa Maria e região, pode ser visto no número de infrações de trânsito registradas.

Polícias apertam o cerco contra motoristas bêbados no Carnaval



Só para se ter uma ideia, da última sexta-feira até a manhã de ontem, foram quase 2 mil veículos fiscalizados e mais de 500 pessoas submetidas ao teste do bafômetro aplicado por policiais do 3º Comando Rodoviário (3º CR) de Santa Maria, ligado ao 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, e por agentes da 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

25 pessoas já foram flagradas dirigindo bêbadas em Santa Maria



O saldo foram 16 pessoas autuadas por se recusar a fazer o teste do bafômetro, que acarreta em multa de R$ 2.934,70 e perda da carteira, e outras 6 presas por embriaguez ao volante, o que totaliza 32 pessoas flagradas dirigindo sob o efeito de álcool ou de alguma outra droga ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas apresentavam sinais de embriaguez.





A avaliação dos comandantes

– Aumentamos muito a fiscalização. Foi um trabalho em conjunto muito organizado realizado em âmbito regional. Queríamos que o número de acidentes e feridos tivesse diminuído ainda mais. Mas consideramos que a nossa operação foi um sucesso, resultado de um aumento na fiscalização. A presença da polícia é importante para evitar esses casos, e isso mostra que temos muito a fazer. Vamos continuar trabalhando em cima dos dados para saber as causas e os motivos dos acidentes. Mas é extremamente positivo que não tivemos nenhuma morte – avalia o chefe da 9ª DPRF, Heder Macedo, que coordena o trabalho de fiscalização em 565,4 quilômetros nas BR's 153, 158, 287, 290 e 392, que passam por 11 municípios da região.

Santa Maria e Júlio de Castilhos entre as que mais condenam por homicídio



O comandante do 3º CR, capitão Robinson Marcos Garcia, endossa a explicação de Macedo. Nas rodovias estaduais, foram 19 autuados por dirigir sob efeito de álcool, pouco mais da metade de flagrantes feitos de janeiro até antes do início da Operação Carnaval.

Pedidos para andar armado mais do que dobraram em Santa Maria



– Mantivemos o fato de não termos mortes em rodovias, o que é bastante satisfatório. Foi um feriadão calmo, mas, para nós, foi de muito trabalho e de muita fiscalização. Empregamos todo o nosso efetivo disponível no trabalho, o que garantiu essa tranquilidade. São resultados positivos, que temos de comemorar, mas ainda buscamos que haja uma mudança de cultura. É preciso respeitar as regras de trânsito para que se diminua ainda mais esses índices – destaca Garcia.

Especialistas dizem que sensação de insegurança explica aumento no pedido de porte de arma em SM



A área da 3ª CR abrange 1,6 mil quilômetros de rodovias estaduais de 41 municípios da região. Confira, no quadro, o saldo da Operação Carnaval.