Polícia prende três durante operação contra assaltantes e traficantes

A Polícia Civil de São Sepé prendeu três pessoas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, assaltos e receptação de objetos roubados em São Sepé na manhã desta quarta-feira. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

De acordo a Polícia Civil, a ação conjunta com a Brigada Militar (BM) foi deflagrada por volta das 7h. Duas pessoas foram localizadas e presas em uma casa no bairro Londero – uma delas preventivamente e outra temporariamente. Eles têm 29 e 18 respectivamente, não reagiram à abordagem e permaneceram em silêncio durante interrogatório. O local é suspeito de ser um ponto de tráfico de drogas.

A investigação relata que o que havia sido preso preventivamente foi apontado como responsável por uma série de roubos a propriedade rurais no interior da cidade. Ele também teria tentado roubar um salão de beleza em dezembro de 2016 – ele baleou uma pessoa no local. Já o preso temporariamente também teria envolvimento em roubos a propriedades rurais na cidade.

A Polícia Civil não localizou drogas dentro da residência, mas apreendeu um notebook, um binóculo e uma serra circular que teriam sido roubadas das propriedades. As vítimas serão chamadas para fazer o reconhecimento dos bens.

O outro suspeito foi localizado em via pública, no bairro Kurtz. Ele tem 18 anos e também foi preso temporariamente. Ele também teria participado dos assaltos no interior do município.

A investigação não entra em detalhes sobre como identificou os suspeitos, apenas informou que se baseou em provas materiais e testemunhais. Os três foram levados para o Presídio Estadual de São Sepé – dois serão indiciados por roubo e o que baleou a pessoa no salão, além do crime de roubo, responderá por tentativa de latrocínio.