Polícia prende suspeito de homicídio em Cruz Alta

Violência 31/03/2017 | 12h18 Atualizada em

A 1ª Delegacia de Polícia (1ªDP) de Cruz Alta realizou a prisão do suspeito de ter assassinado um homem de 48 anos na noite de 4 de março. Lindomar Veriato, 29 anos, foi preso preventivamente na noite de quinta-feira e deve ser indiciado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Darlan Rodrigues dos Santos foi morto a tiros após uma discussão com o suspeito, horas antes do fato, no Bairro Esperança. De acordo com o delegado Josuel dos Reis Muniz, responsável pelas investigações, a motivação para o crime seria uma desavença entre o suspeito e o filho da vítima.

Homem é preso após furtar desodorante e barbeador de farmácia em Santa Maria



O suspeito prestou depoimento na DP e confessou a autoria do crime. Entretanto, segundo o delegado, o jovem apresentou uma versão diferente para o que teria acontecido.

– Ele foi ouvido e assumiu ser o autor do crime, mas nos apresentou uma outra versão. Segundo o autor, ele agiu em legítima defesa – comentou o delegado.

Dupla é presa com 400 comprimidos de ecstasy em Santa Maria



A partir de agora, a Polícia Civil tem 10 dias para concluir o inquérito. Após o depoimento, o suspeito foi recolhido ao Presídio Estadual de Cruz Alta.

O caso

Algumas horas antes do assassinato, os dois teriam discutido. Durante a discussão, um acusava o outro sobre disparos (em situações anteriores), não para acertar, mas para intimidar um ao outro.

Por volta das 20h, Santos estava em um bar, no Beco Toronto, no Bairro Esperança. O suspeito entrou no bar disparando três vezes contra a vítima. Pelo menos dois disparos acertaram Santos: um nas costas e outro na perna.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.