Polícia encontra 4 quilos de maconha escondidos em baias de cavalos em Santa Maria

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de quinta-feira, na Vila Brasília, Região Norte da cidade. A droga foi encontrada na casa do suspeito e enterrada no pátio da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, o traficante avistou os policiais e tentou fugir para dentro da casa, mas foi imobilizado pela Brigada Militar (BM). Com ele, foram encontrados cerca de 155 gramas de maconha. Enterrado em baias de cavalo, que ficam no pátio, quase 4 quilos da droga foram localizados.

Antes de ser encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), o suspeito relatou informalmente aos policiais que comprava a droga de outras pessoas. Na casa dele, os policiais encontraram comprovantes de depósito no valor de R$ 8,9 mil para contas de terceiros.