Polícia desarticula quadrilha no Estado, e dois são presos em Santa Maria

Dois irmãos foram presos na manhã desta sexta-feira, em Santa Maria, por suspeita de envolvimento com uma quadrilha responsável pelo roubo de 1,5 mil veículos. A polícia também apreendeu um veículo clonado. As informações são do delegado Marcio Schneider, plantonista da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça.

Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) vieram à cidade para auxiliar na Operação Macchina Nostra, responsável por desarticular a organização criminosa que atuava no Rio Grande do Sul e em mais nove Estados.

Ao todo, 200 policiais civis gaúchos cumpriram 53 mandados judiciais, sendo 23 de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 24 de busca e apreensão, em 12 diferentes cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Até o final da tarde desta sexta-feira, a polícia já havia prendido 24 pessoas, incluindo os dois moradores de Santa Maria. Segundo Schneider, os irmãos suspeitos foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

A Operação Macchina Nostra identificou 29 integrantes da quadrilha especializada em roubar veículos. Conforme as investigações, havia até meta diária de roubar de cinco a 10 automóveis somente na Capital. A polícia também apurou que após os roubos e furtos, a quadrilha agia rapidamente para adulterar e negociar os veículos na região metropolitana de Porto Alegre e em outros nove estados. Os preços variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, conforme o modelo.

De outubro de 2015 para cá, o grupo teria participado do roubo de cerca de 1,5 mil veículos, movimentando quase R$ 6 milhões no período. Ainda segundo a polícia, os dois líderes da quadrilha moravam em Viamão e em Caxias do Sul. Os outros dois moravam em Pato Branco, no Paraná, e Blumenau, em Santa Catarina.