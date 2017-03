Polícia apreende 150 litros de bebida em casa suspeita de ser boate ilegal 

Investigação 15/03/2017 | 20h05 Atualizada em

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Santa Maria apreendeu, na tarde de terça-feira, 150 litros de bebidas alcoólicas em uma casa suspeita de funcionar como boate ilegal no bairro Nossa Senhora das Dores, na região Nordeste Santa Maria.

De acordo com a delegada Luiza Sousa, titular da DPCA, a equipe de investigação foi ao local, por volta das 15h30min, por conta de um mandado de busca e apreensão. A residência fica na Rua José Aita. O espaço é monitorado por conta de denúncias de que haveria, aos finais de semana, bailes funk com venda de ingressos, bebida alcoólica e drogas – apesar de ser uma casa particular.

Três pessoas são baleadas, na madrugada de sábado, em Santa Maria



– O local recebe centenas de jovens e assusta pela sua insalubridade e pela ausência de qualquer tipo de segurança para quem frequenta. No último final de semana, houve troca de tiros no local e duas pessoas ficaram feridas. E não foi a primeira vez que situações assim aconteceram – relata Luiza.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Um morador da região, que teve a identidade preservada pelo Diário, conta que essas festas acontecem há pelo menos dois anos.

– O barulho nem é mais problema, a gente tem medo é da violência mesmo. Chega a sexta-feira e a gente torce para amanhecer vivo. Normalmente, são menores de idade que vão lá, e tem muito consumo de drogas. A casa não tem condições nenhuma de ter festa, de segurança e de isolamento acústico e mesmo assim enche de gente. Eles passam pela rua em grupos, chamam de bondes, gritando "Zona Norte" ou "Zona Oeste", o nome dos lugares em que eles moram. A vizinhança já não aguenta mais tudo isso. Já fomos ao Ministério Público, juizado da criança e adolescente, ligamos para a Brigada, mas a função continua todos os finais de semana – afirma.

Vídeo gravado em uma das festas no local em 2016:

O proprietário da residência, que foi preso por estelionato no fim do ano passado e cumpre pena no regime aberto, alega que as festas são aniversários dos seus familiares e que continuará organizando os eventos.

Para a Polícia Civil, é claro que o local funciona de forma comercial, apesar de não ter alvará para isso. Além disso, adolescentes consumiram bebida na alcoólica no espaço.

Acompanhe as notícias de Santa Maria e região pelo Facebook

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei 13.106/2015, vender ou oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime que pode resultar em detenção de dois a quatro anos do vendedor, aplicação de multa de até R$ 10 mil ou interdição do local de venda. A lei não limita as punições aos comerciantes. Qualquer adulto, inclusive familiares ou amigos que oferecem bebidas alcoólicas a criança ou adolescente, está sujeito às sanções.

– Certamente aquela casa não é um local para ser frequentado por qualquer adolescente. É muito estarrecedor que com o histórico de Santa Maria, a cidade da tragédia da Kiss, que os pais permitam que seus filhos frequentem esse tipo de local. É uma irresponsabilidade – afirma Luiza.