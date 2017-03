Polícia aguarda necropsia para concluir inquérito das mortes na Cascata do Mezzomo

Investigação 28/03/2017 | 16h57 Atualizada em

Passados 40 dias das quatro mortes por afogamento na Cascata do Mezzomo, na localidade de Val Feltrina, em Silveira Martins, a Polícia Civil aguarda o resultado das necropsias para finalizar as investigações, ainda sem prazo definido. O inquérito foi instaurado no dia 20 de fevereiro.



Segundo o delegado André Diefenbach, nove pessoas, incluindo arrendatário, a filha e outras duas pessoas que trabalhavam no local e familiares das vítimas foram ouvidas. Os depoimentos foram contraditórios:

– Os familiares das vítimas contaram que era cobrado R$ 5. Os donos que era cobrada uma colaboração espontânea.

Não está descartada a possibilidade de um indiciamento por homicídio culposo, bem como alguma responsabilização administrativa à prefeitura de Silveira Martins. No dia 2 deste mês, porém, o delegado recebeu, por meio de ofício assinado pelo prefeito da cidade, a informação de que cascata não tem alvará ou licenças de exploração junto ao poder público.

– Era cobrada uma taxa para limpeza, havia placas de que carros não podiam passar e placas que era proibida bebida alcoólica. Não havia salva-vidas, cordas ou equipamentos de segurança – informou o delegado ao falar sobre a investigação, mas sem adiantar alguma conclusão.

As quatro vítimas

Em 19 de fevereiro, quatro pessoas foram arrastadas pela correnteza na queda d'água chamada de Cascata do Mezzomo, na localidade de Val Feltrina, em Silveira Martins.

Morreram Luciana Aguirre Trindade, 37, Vinícius Trindade Monteiro,11, Karina Trindade Noronha, 19 anos e Roberta Vanessa Ortiz Martim, 35.