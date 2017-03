Poder público reforça combate à venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes

Santa Maria 16/03/2017 | 13h13 Atualizada em

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), por meio da Delegacia Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), começou, nesta semana, uma série de ações educativas com o intuito de prevenir o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes em Santa Maria.

De acordo com a delegada Luisa Souza, titular da DPCA na cidade, a ação visa combater a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, razão pela qual diferentes estabelecimentos da cidade serão vistoriados em horários diversos.

– Nós recebemos algumas denúncias, mas o maior problema são as festas informais, onde adolescentes se reúnem e consomem tanto bebidas quanto drogas. É um problema grave que nós enfrentamos – afirma Luisa.

Conforme o Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a ingestão precoce de álcool é a principal causa de morte de jovens. Dados do Deca dão conta de que o consumo antes dos 16 anos aumenta significativamente o risco de beber em excesso na idade adulta.

– O indivíduo adolescente está numa idade em que parte do cérebro ainda está se formando e que o comportamento impulsivo é muito grande. Quem bebe precocemente tem muita chance de usar o álcool de forma abusiva na vida adulta – explica Luciana Silva, pediatra da SBP.

Baile funk ilegal

A delegada Luisa relata que, na tarde de terça-feira, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência na Rua José Aita, Bairro Menino Jesus, suspeita de funcionar como boate ilegal. Houve apreensão de 150 litros de bebida alcoólica, principalmente cerveja e vodka.

– O local promove bailes funk e recebe centenas de jovens nos finais de semana. Funciona como verdadeira casa noturna, com cobrança de ingressos e venda de bebidas alcoólicas, apesar de ser uma residência particular. No último final de semana, houve tiroteio no local, e duas pessoas ficaram feridas. O espaço é totalmente insalubre, muito sujo, mal se consegue respirar por conta do mau cheiro. Sem qualquer condição de segurança. É muito estarrecedor que, com o histórico de Santa Maria, a cidade da tragédia da Kiss, que os pais permitam que seus filhos frequentem esse tipo de local – afirma a delegada.

O local já foi alvo de ações da polícia anteriormente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), vender ou oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime que pode resultar em detenção de dois a quatro anos ao vendedor, aplicação de multa de até R$ 10 mil ou interdição do local de venda. A lei não limita as punições aos comerciantes. Qualquer adulto, inclusive familiares ou amigos, que oferecem bebidas alcoólicas a criança ou adolescente está sujeito às sanções.

O casal proprietário da casa onde funciona um baile funk responde processo pelo crime, alega que o espaço é usado para festas de aniversário dos filhos – seriam mais de 10 – e que não há comercialização de bebida alcoólica ou de ingressos no local.

Faltam políticas públicas específicas na cidade

Os Conselhos Tutelares da cidade passavam, na tarde de ontem, por uma capacitação na Câmara de Vereadores – hoje, será na prefeitura –, e um dos assuntos discutidos foi o consumo de bebida alcoólica por adolescentes.

– Nós percebemos que existe uma venda real de bebidas alcoólicas para adolescentes. O maior número de denúncias é quanto a eles. Mas o nosso papel não é a fiscalização, mas de orientação, e o principal problema é que há uma defasagem que torna ela insatisfatória. Faltam políticas públicas – diz Greta Valério, à frente do Conselho Tutelar Centro.

As recomendações incluem a responsabilidade dos gestores públicos, nas esferas municipal, estadual e federal, principalmente na restrição da oferta de bebidas aos adolescentes e no aumento da fiscalização da idade mínima, de 18 anos, permitida para beber. Os especialistas sugerem o aumento de impostos e dos preços das bebidas, bem como a proibição das propagandas alusivas, além de investimento em projetos de prevenção nas escolas, na promoção de hábitos saudáveis e de valorização da vida.

Alertar pediatras, pais, professores e os próprios adolescentes para os prejuízos do consumo precoce são alternativa, conta Greta.

– De fato, as crianças e os adolescentes precisam de orientações seguras para melhorar a qualidade de vida e seus hábitos, porque sabemos que há uma exposição prejudicial deles ao álcool e às drogas – explica a pediatra Luciana.

O custo social do uso abusivo de álcool também é elevado. Os adolescentes ficam mais expostos a situações de violência sexual e tendem a apresentar comportamento de risco, como praticar atividade sexual sem proteção, o que pode levar à gravidez precoce e à exposição a doenças sexualmente transmissíveis.

As consequências do consumo de álcool por crianças e adolescentes*

– Ingestão de álcool é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos

– Quase 40% dos adolescentes experimentam álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos

– 60,5% dos adolescentes entre 12 e 17 anos que são estudantes, tanto da rede pública quanto da privada, já consumiram álcool

– A maioria deles bebe entre amigos e familiares. O estímulo maior é de conhecidos que já bebem ou usam drogas

– Quanto mais cedo começa-se a beber, maiores são as chances de se tornar um dependente

– O alcoolismo entre 12 e 19 anos também aumenta as chances de envolvimento dos jovens em acidentes de trânsito, homicídios, suicídios e incidentes com armas de fogo

– No Estado, há consumo maior de destilados, como vodca, rum e tequila (geralmente são mais consumidas em "baladas", onde é comum a mistura de álcool a outras bebidas não alcoólicas, como refrigerantes ou sucos)

– Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo devido ao consumo excessivo de álcool. O índice chega a 4% do total da mortalidade mundial e é maior do que as mortes registradas em decorrência de Aids ou de tuberculose

– O consumo de álcool e drogas durante a adolescência está associado a fatores como a sensação juvenil de onipotência, o desafio à estrutura familiar e social, à curiosidade e impulsividade, à necessidade de aceitação, à busca de novas experiências e à baixa autoestima

*Dados da SBP e OMS