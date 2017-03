PM morre afogado durante pescaria no interior de São Francisco de Assis

Fatalidade 07/03/2017 | 19h29 Atualizada em

Um soldado da Brigada Militar (BM) de 25 anos morreu afogado em um açude, na manhã desta terça-feira, durante uma pescaria no interior de São Francisco de Assis. A vítima foi identificada como Renan Soares Bruno.

De acordo com a Brigada Militar (BM), Bruno estava de folga e passava o dia na propriedade de um colega, que fica na localidade de Inhandiju. Ele e outras duas pessoas pescavam no açude quando o anzol que ele usava teria ficado preso. Ele entrou na água para soltar o anzol quando, segundo as outras duas pessoas, começou a se debater na água e pedir por socorro.

Um dos dois entrou na água, mas não teria conseguido socorrer Bruno a tempo, que acabou desaparecendo na água.

A BM foi acionada por volta das 11h, que pediu apoio do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que conta com mergulhadores. O corpo de Bruno foi localizado pela equipe por volta das 15h30min.



Natural de Santiago, Bruno frequentava o curso de formação da BM em Montenegro. Ele residia em Nova Esperança do Sul. A Polícia Civil esteve no local e o corpo foi levado para necropsia em Santiago. Até as 19h30min desta terça-feira, ainda não havia informações sobre o velório e sepultamento de Bruno.