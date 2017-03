Perseguição e tiros eram por vingança de homicídio e tentativas 

Violência 19/03/2017 | 17h37 Atualizada em

Depois de um adolescente, de 16 anos, ser assassinado e de dois amigos dele _ um jovem de 18 e um adolescente de 16 anos _ ficarem feridos, uma mulher de 32 anos e o seu filho, de 13, foram detidos pela Brigada Militar após uma perseguição e troca de tiros dos dois com os policiais no Bairro Salgado Filho, na região norte de Santa Maria. A mulher, mãe do adolescente de 16 anos que foi baleado e ficou ferido na madrugada de sexta-feira, chegou a dizer para a polícia que estava armada para se proteger.

Adolescente é executado por encapuzados em Santa Maria



A perseguição ocorreu no final da tarde de sexta-feira, na Rua Oliveira Mesquita. Por volta das 17h30min, uma motocicleta laranja perseguiram um Vectra branco. Dos tripulantes da motocicleta, eram disparados tiros contra o carro.

Mãe e filho trocam tiros com a Brigada Militar após perseguição em Santa Maria



A Brigada Militar flagrou a situação. Antes de abordar a motocicleta, os ocupantes dela - a mulher e o adolescente de 13 anos - trocaram tiros com os policiais militares. Cada um deles portava uma arma calibre 32. A mulher ficou ferida - ela levou um tiro de raspão - em uma perna. Os dois foram detidos pela Brigada Militar. A mulher chegou a ser atendida na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e, depois, foi presa em flagrante por porte de armas. Ela foi levada ao Presídio Regional de Santa Maria. O adolescente foi apreendido por atirar contra os policiais e internado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria. O Vectra não foi encontrado.

Na madrugada de sexta-feira, um adolescente de 16 anos foi morto por um grupo de cinco ou seis pessoas encapuzadas. Outro adolescente de 16 anos e um jovem de 18 levaram tiros, foram socorridos e levados para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). O homicídio e as tentativas aconteceram na casa da mulher que foi detida. Horas depois, ela foi flagrada nessa perseguição.

De acordo com o delegado Márcio Schneider, da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), ela relatou que havia adquirido a arma para sua própria proteção, depois do que aconteceu com o seu filho. Horas depois do seu filho de 16 anos ficar ferido, ela disse aos policiais que andava na motocicleta com seu filho de 13 anos quando avistou o Vectra - e teria reconhecido o veículo, dizendo que era o mesmo que havia ido até a sua casa naquela madrugada - e, então, começou a atirar.

O filho dela segue internado no Husm em estado estável. O jovem de 18 anos também está no Husm em estado grave de saúde.



Entenda o caso

– Na madrugada de sexta-feira, por volta das 3h, os três amigos, dois de 16 anos e um de 18, estavam na casa dessa mulher, mãe de um deles. Um grupo de pessoas encapuzadas chegou e atirou contra os três. Eberton da Conceição Vinholes, 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os outros dois foram atingidos e em seguida foram socorridos.

– No mesmo dia, por volta das 17h30min, a Brigada Militar flagrou a mulher e seu outro filho na motocicleta. Eles estariam perseguindo um Vectra e atirando contra o ocupante do carro.

– Houve troca de tiros da mulher e do filho contra PMs. Depois, os dois foram detidos.