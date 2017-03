Pelo menos 70 policiais do BOE de Santa Maria foram para a Capital

Segurança 13/03/2017 | 07h30 Atualizada em

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Santa Maria partiram às 6h38min desta segunda-feira, de Santa Maria para Porto Alegre. O grupo foi deslocado para a Capital para reforçar o policiamento.

Por volta das 5h50min, um ônibus da Brigada Militar estacionou no pátio da sede do 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE). O local já estava cheio de carros particulares. Quando passava das 6h30min, ouviu-se um grito de guerra vindo de dentro da unidade, e os militares saíram, em sua maioria, em direção aos carros particulares que estavam no pátio.

Impedida de entrar, por questões de segurança, a reportagem do Diário conseguiu visualizar cinco militares entrarem no veículo grande. Mas também havia pelo menos dois deles, homens e mulheres, em cada um dos 17 carros e das 12 viaturas e no microônibus que partiram em comboio para Porto Alegre – pelo menos 70 pessoas fazem parte do efetivo que partiu para a Capital. Duas motocicletas também foram levadas.

O comandante do CRPO Central, coronel Ricardo Alex Hofmann, não revelou o total de policiais que partiram, mas informações extraoficiais davam conta que seriam mais de cem.

Alguns deixaram a sede do BOE tomando um chimarrão para ajudar a esquentar o corpo (do lado de fora, os termômetros marcavam 12ºC), e todos cumprimentavam o colega de farda que tomava conta do portão. Um deles, que ia em um carro particular, ainda sorriu para a imprensa que estava do lado de fora e disse: "vamos lá que Porto Alegre é longe".

A ida do efetivo para a Capital foi determinada pelo Comando Estadual da Brigada Militar e atendida pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) da Região Central. A determinação tem por objetivo reforçar as ações de segurança pública na Região Metropolitana.

Segundo o comandante, os policiais que ficaram em Santa Maria poderão manter as atividades sem comprometer a segurança da comunidade.