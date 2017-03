Parque da Medianeira é reaberto ao público

Bairro Medianeira 07/03/2017 | 09h30 Atualizada em

Depois de dois meses fechado, o Parque da Medianeira voltou a ser aberto ao público desde a última quarta-feira. No último fim de semana, o movimento de pessoas fazendo caminhadas, crianças de bicicleta ou mesmo os que procuravam o local para desfrutar da sombra das árvores voltou a integrar a rotina no Bairro Medianeira.

Em 26 de dezembro, à época do fechamento, a administração do Santuário Basílica da Medianeira informou que as constantes depredações, uma sequência de assaltos e a sensação de insegurança no local impediram o funcionamento.



Em meados de dezembro, em apenas uma semana, houve cinco assaltos a pedestres. No dia 19 de dezembro, a secretaria da Basílica, onde funciona uma loja de venda de produtos religiosos, foi assaltada por três homens, além de detenções e apreensões de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no local e no entorno. A dificuldade de manter a estrutura do parque também passava por dificuldades.

PARCERIA

Segundo o padre Lucas Carvalho, responsável pelo Santuário, A área é custeada pela Igreja. Contudo, há possibilidades de uma parceria com a prefeitura, ainda sem detalhes definidos. Trabalhos voluntários e outras parcerias com a iniciativa privada também são bem vindas, já que são gastos cerca de R$ 10 mil por mês para a manutenção do espaço.

De acordo com o padre, a área está revitalizada, recebeu o corte de grama, poda de árvores, reestruturação de cercas e portões e instalações de câmeras de videomonitoramento. O entorno também conta com rondas ostensivas da Brigada Militar (BM) em vários horários do dia.

O padre chama atenção, porém, para a utilização adequada dos frequentadores, o que pode definira permanência do local aberto aos visitantes:

– Em dezembro, fechamos de forma experimental por 60 adias. Agora, estamos abrido de forma experimental. Por enquanto, estamos alegres com público, nenhum incidente foi registrado. Pedimos que as pessoas nos ajudem a cuidar do local.

O Parque da Medianeira funciona todos os dias, das 8h às 20h30min.