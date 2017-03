Paralisadas desde 2013, fundação prevê retomada de obras no Case para este ano

Segurança 21/03/2017 | 10h07 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A presidência da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) do Rio Grande do Sul prevê para este ano a retomada das obras de reforma do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria. O cronograma deve ser divulgado até o dia 5 de abril, mas essa retomada está prevista para ocorrer entre o fim do primeiro semestre e início do segundo. As obras estão paralisadas desde 2013.

Jovem é flagrado com mais de 13 kg de maconha na Faixa Nova em Santa Maria



Orçada em cerca de R$ 2 milhões, a reforma começou no fim de 2012 e deveria ser entregue em março de 2014. Estavam previstas na licitação a construção de um muro no entorno da instituição, reforma de banheiros, dormitórios e instalação elétrica. No entanto, a vencedora da licitação, a empresa porto-alegrense Porto Redes Construções e Instalações, desistiu do contrato, que foi rescindido – a reforma estava 70% pronta.

Antes que o processo fosse concluído, no entanto, a direção do Case tentou conversar com a empresa, sendo que um desses diálogos foi mediado pelo Juizado da Infância e do Adolescente, já que ela não havia afirmado que havia desistido do contrato. A 8ª Coordenadoria Regional de Obras chegou a pedir esclarecimento à construtora por meio de um ofício, mas, na época, o diretor da coordenadoria, Luiz Ricardo Saenger, havia antecipado que ela não estava interessada no trabalho. No documento, já havia uma proposta de rescisão do contrato.

Jovem é assassinado em São Sepé



Obra paralisada

A regional explica que a construtora parou a obra depois que cessou o pagamento por parte do governo federal. Houve um erro no empenho da obra de 2013 para 2014 – o Estado fechou o balanço anual de 2013 e não previu o repasse de verbas para continuidade da reforma em 2014. Superada a questão, o pagamento voltou a ser feito, mas a obra continuou parada.

O presidente da Fase, Robson Luis Zinn, relata que a falta de interesse da empresa em continuar as obras pode se dar em função de a Polícia Civil ter suspeitado de repasses irregulares de dinheiro pelo Estado à construtora. No ano em que a obra foi paralisada, havia sido deflagrada a Operação Kilowatt, que visava desarticular uma suposta quadrilha responsável por superfaturar obras e cometer crimes contra a administração pública e a licitação. A empresa porto-alegrense foi uma das investigadas.

Mais de 7 mil CDs e DVDs são apreendidos pela PRF



Com o fim do contrato, como os cerca de R$ 2 milhões foram empenhados pelo governo federal, é necessário devolver o que não foi usado para, então, encaminhar o pagamento da empresa que ficará responsável pela retomada – desta vez, ela será paga com recursos próprios.

Como o Case está funcionando praticamente com o dobro da capacidade – deveriam ser 35 internados, mas há 69 –, a reforma é avaliada pela direção da instituição como essencial na recuperação e reinserção dos adolescentes na sociedade.