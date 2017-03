Parabéns aos novos calouros da UFSM

Opinião 29/03/2017 | 15h58 Atualizada em

Na última chamada oral da lista de espera do SiSU/2017 e das vagas remanescentes, realizada na UFSM, passei por momentos de imensa emoção. O Auditório Flavio Miguel Schneider, do Centro de Ciências Rurais estava lotado, digo, superlotado.



Do lado de fora, familiares, namorados e amigos, na torcida. No lado de dentro, em torno de 500 candidatos na esperança de conseguirem a almejada vaga em um dos campi de nossa universidade e mais 70 pessoas, entre servidores que atuam nas comissões: de seleção e ingresso, socioeconômica, acessibilidade e étnico-racial, além dos bolsistas.



No ar, um clima nervoso, expectativa para início da chamada oral. Os computadores resolveram não colaborar, pois por algum problema não funcionaram e a chamada atrasou. Duas filas: uma para a chamada oral, outra para as vagas remanescentes.



Apesar da tensão, os candidatos permaneciam aparentemente tranquilos. Ali, a pessoa mais nervosa era eu. Após a habilitação, isto é, todos os presentes registrarem e assinarem seus a relação de presença, o professor Jerônimo Tybusch deu inicio ao processo, chamando os candidatos, inicialmente da Medicina. Ao ser anunciado o primeiro nome, todos os presentes aplaudiram.



As palmas se repetiram até o ultimo candidato, do derradeiro curso. A alegria da conquista do Outro contagiava o ambiente. A tensão deu lugar à solidariedade e ao reconhecimento da vitória do colega, sentado ao seu lado. Não vi competição. Vi empatia.



Minha função era receber o candidato e entregar-lhe um envelope para que colocasse a documentação. Foi um momento em que me deparava com a fragilidade de cada menino e menina que por mim passaram: choro, mãos trêmulas, vozes embargadas.



A emoção foi contagiante, de tal forma, que enxuguei algumas lágrimas bobas que teimaram brotar no cantinho dos meus olhos. Calma! Respira fundo! Vai tomar uma aguinha! Palavras que repeti o tempo todo. Alguns pediam para ir ao banheiro. Pode ir, fico com teu material!

Chamada oral na UFSM Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Passada a emoção inicial, era a vez de o celular entrar em cena para as boas novas. Ao voltar para casa, senti dores no corpo todo. Parecia ter levado uma surra. Parabéns ao novos calouros da UFSM!