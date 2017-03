Para ressocializar adolescentes infratores, investimento é em educação

Santa Maria 27/03/2017 | 12h00 Atualizada em

O professor de música Sérgio Rosa ensinava, na manhã da última sexta-feira, um dos internados do Case a tocar gaita. Essa é apenas uma das atividades oferecidas na instituição

"Segundo, terceiro, quarto e volta. Vamos mais uma vez? Agora que você pegou o caminho da roça!". A frase foi dita pelo professor de música Sérgio Rosa, em tom de brincadeira, na manhã de sexta-feira, enquanto ensinava um aluno que cumpre detenção no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria a tocar gaita.

Dentro do Case, a Escola Estadual Humberto de Campos tem como objetivo dar apoio a jovens de toda a região que cumprem medidas socioeducativas por terem cometido infrações.



A escola funciona dentro do Case e atende os adolescentes que estão internados na instituição. Conforme a coordenadora pedagógica Rosane Grassi, é preciso que o poder público dê esse auxílio, pois, geralmente, o adolescente vem de uma situação de vulnerabilidade social, está fora da escola e, se não "tomar jeito" ali dentro, vai "voltar para a rua", encontrar a mesma realidade e cometer infrações de novo.

– É comum que as pessoas não entendam. "Por que ajudar? É só um marginal", dizem. Existe preconceito. Até mesmo na minha família. Falam "como é que você vai ajudar essas pessoas? Elas roubaram, mataram!". E, sim, esses jovens cometeram crimes, mas nós precisamos ajudá-los, caso contrário, quando eles voltarem, não vai ter feito diferença nenhuma a detenção. E vão cometer crimes de novo – diz Rosane.

É por essa razão que a direção da escola tem aberto as portas para atividades educativas para os 74 internados, além das aulas, que ocorrem de segunda a sexta-feira. Partidas de futebol ocorrem às quartas, e oficinas, às sextas-feiras.



Neste mês, foi anunciado um investimento de quase R$ 700 mil para a ampliação da escola, o que deve possibilitar que mais atividades possam ser feitas – a estrutura atual comporta 35 adolescentes, ou seja, está superlotada. O início das obras está previsto para o final do mês.

A diretora da escola, Carla Flores, diz que nenhum dos internados se comporta mal. Ela ressalta as deficiências da rede de apoio, pois acredita que seria necessário um trabalho preventivo, de forma a evitar que adolescentes caiam no "mundo do crime".

– O sistema é o problema. É preciso mais investimento para que a gente possa resolver, e não só remediar. São famílias que enfrentam diversas dificuldades – não têm acesso a iluminação, esgoto, educação – e acabam encontrando no mundo do crime uma alternativa. Muitos dos meninos aqui têm pai ou mãe presos, e ninguém para dar suporte. Se a gente não der, o problema vai existir para sempre – explica Carla.

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) constatam a relação direta entre o aumento do número de jovens na escola e a diminuição dos índices de criminalidade.Confira, ao lado, um pouco das histórias de dois adolescentes e um jovem que estão internados no Case.