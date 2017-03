Para frear violência é preciso mudar a cultura, defendem especialistas

Violência 22/03/2017 | 10h32 Atualizada em

Diante de uma estatística que cresce a cada ano _ o número de assassinatos em Santa Maria no primeiro trimestre do ano é maior do que no mesmo período do ano passado _ o jornalista e sociólogo Marcos Rolim afirma que "para solucionar um problema e mudar uma realidade indesejável, é preciso intervir racionalmente, o que requer o conhecimento da realidade que se deseja transformar".

– O combate aos homicídios deve ser a prioridade, pois esse tipo de crime é decorrente de outros, como o tráfico de drogas. É necessário um trabalho conjunto das polícias e da assistência social, ainda mais em um cenário de déficit de efetivo, com enfoque nas regiões com maior incidência – afirma Rolim.

Idoso é encontrado morto em Santa Maria, e hipótese é de latrocínio



A Delegacia de Homicídios de Santa Maria, por exemplo, fica localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, praticamente na Região Centro-Leste, o que vai na contramão de onde há maior incidência dos crimes, que é a Região Oeste – o que dificulta o acesso de quem precisa do serviço.



Especialistas em segurança sugerem ações frequentes da Brigada Militar (BM) nessa região, a exemplo do que já vem sendo feito pelo 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon).

– Todos têm opinião formada sobre tudo que lhes diz respeito. Conhecer significa libertar a consciência de preconceitos, clichês e impressões do senso comum. Ao subestimar a produção acadêmica de conhecimento, políticos, profissionais da área e autoridade têm se mostrado incapazes de lidar com o desafio da criminalidade violenta – diz o doutor em Ciência Política, Luís Eduardo Soares.

Homem é condenado a oito anos de prisão por morte de ex-mulher



A solução estaria no investimento na rede de apoio, composta por órgãos preventivos, como Conselhos Tutelares e Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que coíbem, como a BM, e investigam os casos após acontecerem, como a Polícia Civil. Para que a rede não seja necessária, no entanto, a sugestão é o investimento em educação, com maior atenção às demandas das comunidades em situação vulnerável.



Conforme Daniel Cerqueira, técnico em planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a cada 1% a mais de jovens nas escolas, os homicídios caem 2%.

De forma imediata, para remediar a situação atual, o delegado Gabriel Zanella sugere a criação de mais presídios e de novas varas de Tribunal do Júri, alteração da lei de execução penal (para que haja maior rigidez quanto aos critérios para que o preso progrida de regime), investimento nas polícias e valorização do policial.