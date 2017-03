Pai faz filho de um ano refém em Agudo

Região Central 23/03/2017 | 10h19 Atualizada em

Um jovem de 19 anos fez seu filho, de 1 ano e 9 meses, refém na noite desta quarta-feira, em Agudo. A Brigada Militar foi à casa da família acompanhar um oficial de justiça que cumpriria um mandado para retirar o menino e sua irmã, de 4 anos, da guarda dos pais.

De acordo com a Brigada Militar, o pai resistiu ao cumprimento do mandado e acabou fazendo o filho refém. O menino ficou sob a mira de uma faca durante quatro horas. A mãe das crianças, de 39 anos, resistiu ao mandado no início, mas acabou entregando a menina ao oficial de Justiça

O mandado foi cumprido após uma denúncia anônima por maus tratos. Uma das crianças foi levada para um abrigo, e a outra entregue para um familiar. Os pais vão responder por crime de resistência ao cumprimento de ordem judicial.