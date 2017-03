Pai é preso após esconder cocaína na cueca do filho em Santa Maria

Santa Maria 17/03/2017 | 09h13 Atualizada em

Um homem foi preso por volta das 20h desta quinta-feira, em Santa Maria, por "usar" o filho adolescente para traficar droga. O garoto estava acompanhado do pai, de 36 anos, em um carro executivo, no bairro Camobi, em Santa Maria.

Adolescente é executado por encapuzados em Santa Maria



Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem mandou o adolescente esconder a droga dentro da cueca quando avistou a guarnição da Brigada Militar. Os policiais pararam o carro e revistaram o pai e o filho e encontraram 62 gramas de cocaína na roupa do garoto.



Durante a abordagem, o filho acabou confessando aos policiais que, um pouco antes, eles haviam deixado uma sacola em uma residência próximo ao Fórum. Os policias, que já desconfiavam das atitudes do pai, foram até o local informado pelo adolescente e encontraram um homem, de 34 anos, que afirmou ter recebido cerca de 500 gramas de cocaína da dupla.



Os dois homens foram presos e encaminhados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.