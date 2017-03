Pacto pela alfabetização prepara professores que trabalham com crianças de até 8 anos

Programa federal 27/03/2017 | 08h30 Atualizada em

Formar professores com a capacitação de alfabetizar crianças até os oito anos de idade. Este é o objetivo do programa federal Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que leva em consideração as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Para o desenvolvimento do programa, o Ministério da Educação (MEC) conta com a parceria de 38 universidades do país. No Rio Grande do Sul, as formações são desenvolvidas sob a responsabilidade da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Segundo a coordenadora geral do Pnaic na UFSM, professora Helenise Sangoi Antunes, em todo o Estado cerca de 6 mil professores participaram da primeira etapa da formação de educadores, que aconteceu de 13 a 17 de março. A próxima fase está agendada para acontecer entre 24 e 26 de abril, e é uma continuidade da formação dos professores.

O objetivo das formações é abordar e discutir as questões que envolvem as necessidades enfrentadas pelos educadores no dia a dia da sala de aula e das práticas pedagógicas interdisciplinares em Língua Portuguesa, Matemática Ciências da Natureza, Artes, Ciências Humanas, Gestão Escolar, Currículo e Inclusão. Helenise explica que cabe ao Município e às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) fazer a inclusão dos professores no programa federal. O período de inclusão abre sempre no segundo semestre de cada ano.

A equipe da UFSM, neste ano, é formada por 1 coordenador geral, 2 coordenadores adjuntos, 5 supervisores pedagógicos e 18 formadores. Este grupo é responsável pela formação pedagógica e específica com foco em gestão para 213 coordenadores locais, 309 orientadores de estudo e mais de 4,7 mil professores alfabetizadores. No total, são 204 municípios envolvidos, dos núcleos de Santa Maria e Santa Rosa.

INCENTIVO FINANCEIRO

A coordenadora geral da UFSM se mostra preocupada com o corte do programa por questões financeiras. Helenise diz que o governo ainda não sinalizou possibilidade de corte, mas comenta que percebeu a redução de investimentos do Executivo federal em diversas áreas.

_ Seria muito complicado para nós, o nosso trabalho passa pela melhoria da formação continuada. Todo o programa é continuado _ conta a professora.

Ela reforça que todos os gastos com o Pnaic estão disponíveis no Portal da Transparência do governo federal. As formações deste ano contam com o financiamento da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).