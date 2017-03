Paciente que tinha consulta marcada encontrou policlínica fechada após feriadão

Saúde 02/03/2017 | 09h09 Atualizada em

Quem procurou uma unidade de saúde, de Estratégia Saúde da Família (ESF) ou serviço especializado na rede municipal de saúde na manhã de Quarta-Feira de Cinzas deparou com as portas fechadas. É que um decreto municipal determinou fechamento de órgãos públicos municipais durante o feriadão de Carnaval (de sábado a terça-feira) e a reabertura na quarta das 14h às 18h.



Em especial, os serviços da rede de saúde foram retomados às 13h. A exceção foram os Pronto-Atendimentos que permaneceram funcionando no período. Os horários foram afixados nas fachadas das unidades.

Por si só, o feriado prolongado já desagrada muita gente. Quem precisa de um serviço simples na rede de Atenção Básica reclama que, com as unidades fechadas, tem que procurar o PA para ser atendido. Mas o caso envolvendo a serviços gerais Joice Leia da Silva, 49 anos, chamou a atenção ontem. Isso porque ela não procurou uma unidade espontaneamente. Tinha um agendamento.



Joice conseguiu uma carona com o irmão, saiu da Cohab Santa Marta, na Região Oeste, onde mora, e foi até o Centro. Ao chegar na Policlínica do Rosário, no começo da manhã, se surpreendeu ao ver o local fechado. Ela enfrentou o difícil (mas comum) caminho até a desejada consulta com especialista na rede pública de saúde da cidade. A trajetória é conhecida por todos aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Com a ajuda de uma amiga, que madrugou e foi para a frente da Unidade de Saúde Floriano Rocha, na Cohab Santa Marta, às 3h, Joice conseguiu uma das oito fichas para clínico geral distribuídas no último dia 20 de fevereiro. Ela precisava mostrar o resultado de um exame de sangue.



Como o nível de glicose não havia baixado desde o último teste três meses atrás, a paciente pediu encaminhamento a um nutricionista. Ela acredita o profissional pode ajudá-la a reduzir o índice de glicose.

No papel do encaminhamento está descrito o local, a data e o horário da consulta com o especialista: Policlínica do Rosário, 1º de março, 9h30min.

– Ninguém me ligou para avisar que tinha mudado o horário. É uma pena porque até o ano passado tinha nutricionista aqui no posto (Floriano Rocha), nesse ano, não tem mais. Não sei o que devo fazer agora. Será que vão me ligar para remarcar ou ter que ir no posto de novo? Cada vez que vou consultar, mesmo estando em acompanhamento com a médica, tem que ir de madrugada, tirar ficha de novo, consultar. Se a gente chegar às 5h não consegue mais ficha. Poderiam marcar como retorno – disse Joice.

O que diz a prefeitura



A secretária adjunta de Saúde, Ana Paula Seerig, disse que houve um erro na unidade de saúde que deveria ter avisado a paciente da troca de horário. Agora, a equipe da Unidade Floriano Rocha entrará em contato com Joice a partir da segunda quinzena de março para remarcar a consulta com a nutricionista. Não há data para que a nova consulta ocorra.

– Foi um erro interno. Havia uma lista para fazer o reagendamento. As outras pessoas foram avisadas, mas essa paciente passou. A unidade vai entrar em contato a partir da segunda quinzena de março, e acredito que ela deva consultar também nesse período, daqui a uns 15 a 20 dias – disse a secretária adjunta.