Outono será mais quente e úmido do que no ano passado

Embora tenha empolgado os amantes do frio, a onda de temperaturas baixas ao amanhecer, que os gaúchos enfrentam há pelo menos uma semana, não sinaliza uma tendência para o resto do outono. A estação que teve início nesta segunda-feira será mais quente do que no ano passado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o outono será marcado por temperaturas mais amenas do que o verão, mas mais altas do que os gaúchos viram no ano passado. Em 2016, o outono foi bem mais frio do que o normal.

Em Santa Maria, em média, as temperaturas devem ficar entre 13ºC e 26ºC na maior parte do tempo. Mínimas de 5ºC só devem ocorrer durante ondas de frio, típicas da estação.

Os motoristas também devem se preparar para os nevoeiros durante a madrugada e o começo da manhã. Eles já devem começar a ocorrer no início da estação, demandando atenção extra nas estradas.