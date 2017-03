Ônibus cai em barranco e capota na BR-392

Trânsito 28/03/2017 | 11h14 Atualizada em

Um ônibus caiu em um barranco na noite de segunda-feira, em Caçapava do Sul. O veículo, da empresa Argenta, saiu da pista por volta das 22h, no km 253 da BR-392.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no veículo estava apenas o motorista, que perdeu o controle do ônibus porque a direção travou. Ele saiu da pista e capotou.

O motorista foi encaminhado para o Pronto-Antedimento de Caçapava do Sul, com lesões leves.