ONG Infância Ação seleciona novos voluntários em Santa Maria

União faz a força 09/03/2017 | 14h30 Atualizada em

Já pensou em ter a chance de reinventar a infância de uma criança? A ONG Infância Ação pode proporcionar essa oportunidade para você!



_ É como se fosse uma renovação de esperança no mundo. Em meio à correria, naquela pausa para ouvir e ser ouvida pelas crianças, é uma renovação e um aprendizado que eu não teria em nenhum outro lugar – conta a estudante de Psicologia Andressa Trindade, de 17 anos, que participa da ONG desde 2016.

A organização está com o processo seletivo aberto para novos voluntários, que ocorre nos dias 15 e 18 de março. A Infância Ação, que atendeu cerca de 300 crianças em 2016, atua em Santa Maria há 10 anos. Ela conta com seis projetos que prestam assistência à crianças em situação de vulnerabilidade social ou de risco, na busca de proporcionar educação, saúde, lazer, cultura e meio ambiente.



Os candidatos podem escolher o voluntariado administrativo, que trabalha nos núcleos internos da ONG, ou voluntariado de projetos, que atua em um dos seis projetos – Clubinho de Línguas (ensina uma língua estrangeira), Eureka! (ensina ciências), Fazendo Rir (atividades recreativas na ala pediátrica do Husm), Parceria Amor-exigentinho (auxilia crianças que convivem com familiar dependente químico), Saúde em Ação (ensina cuidados com a saúde) e Turma do Chiquinho (estimulam o processo de pré-alfabetização). Não é preciso ter experiência na área do projeto escolhido.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário nestelink e comparecer no dia 15, às 19h, ou no dia 18, às 14h, na sede da Faculdade Estácio de Sá (Rua Doutor Bozano, 478, próximo à Praça dos Bombeiros).