Ocupantes de área irregular na Vila Maringá são notificados pela prefeitura de Santa Maria

Após um grupo de pessoas ocupar uma área na Vila Maringá, no Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, região Centro-Leste de Santa Maria e demarcar cerca de 10 lotes no último sábado, a prefeitura notificou, na tarde desta segunda-feira, para que se retirem do local.



O prazo máximo é de 48 horas, caso contrário, o processo poderá ser judicializado sob pena de reintegração de posse.

Segundo o superintendente de Habitação, Wagner Bitencourt, as demarcações estão sobre um terreno que pertence ao Executivo. Ainda no domingo, equipes da prefeitura estiveram no local, mas não havia ninguém. A área estava capinada, e palanques fixados ao solo.



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, as superintendências de Fiscalização e Habitação, acompanhadas pela Guarda Municipal, estiveram na área pública identificada como Loteamento Paróquia das Dores, e encontram pelo menos 30 lotes no espaço que fica na Rua Santo Expedito com a Rua São Dimas. Oito pessoas que estavam no local foram notificadas.





