Obra do Calçadão de Cruz Alta deverá ser retomada

Uma reunião, nesta semana, marcou o início das conversações entre a prefeitura de Cruz Alta e a e a empresa M7 Construções Ltda, de Eldorado do Sul, responsável pela obra do Calçadão do município.

Calçadão ganhou novo pavimento e paisagismo. Serviço ainda não foi concluído por atraso nos pagamentos à construtora Foto: Prefeitura de Cruz Alta / Divulgação

A intervenção ainda não foi entregue ao município, e a empresa se mostrou solicita às reivindicações do poder público. Desde a semana passada, o atual governo está quitando parte dos valores devidos desde 2016, que totalizam R$ 409 mil, em sua maioria oriundos do governo federal e que já estavam nas contas municipais. A M7 é responsável por mais quatro obras importantes na cidade: Skate Park, Caminhódromo, Praça Erico Verissimo e área de lazer Tio Mazzaropi.

A partir de agora, a Secretaria da Fazenda e Planejamento irá oficializar a Construtora sobre os itens necessários para que a obra seja finalizada. Posteriormente, após vistoria da Caixa Econômica Federal, será dado o termo de entrega.

A reforma do Calçadão prevê a modernização da pavimentação, novo sistema de drenagem, mudanças no paisagismo e colocação de novos bancos, luminárias e lixeiras. A área central permitirá a passagem de veículos durante parte do dia.

O investimento total é de R$ 525 mil. Parte do recurso vem do Ministério do Turismo. A contrapartida do município é de cerca de R$ 43 mil.

Participaram da agenda o prefeito Vilson Roberto Bastos dos Santos, o secretário de Desenvolvimento Econômico Emerson de Souza, o secretário de Obras Antônio Oliveira, as arquitetas Ângela Kuhn e Vivian Meirelles, além dos representantes da empresa M7 Construções, Bruna Moterle e Eduardo Moterle.

*Com informações de Fernando Baptista/Prefeitura de Cruz Alta