Número de assassinatos é maior que o mesmo período no ano passado

Autoridades da área da segurança pública concordam que o combate à violência precisa envolver o governo e todos da sociedade civil no Brasil. No país, mais de 50 mil pessoas são mortas anualmente, sendo que quase 80% das vítimas são jovens de 16 a 28 anos de idade, o que coloca o Brasil em 7º lugar no ranking latino-americano de homicídios e em 11º no ranking mundial, conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU).



Esse perfil divulgado pelo Ministério da Justiça em 2016 é semelhante ao de Santa Maria neste ano, que já registrou 14 assassinatos – 13 homicídios e um latrocínio (vídeo mostra o suspeito do latrocínio é flagrado deixando a casa da vítima com uma televisão enrolada em um lençol).



São quatro a mais do que o registrado no mesmo período de 2016. A maioria das vítimas é homem. E tanto elas quanto os suspeitos dos crimes têm antecedentes policiais e passagens pelo sistema prisional que remetem à juventude (veja o quadro abaixo).

VÍDEO: Polícia usa imagens para identificar autor de latrocínio



Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria, delegado Gabriel Zanella, a maioria dos crimes contra a vida (homicídios e tentativas de homicídio) na cidade está relacionada com o tráfico de drogas. Isso levanta outro problema, que é o de adolescentes ou jovens que cometem esse tipo de crime por estarem inseridos no sistema do tráfico.

– O êxito na prevenção e na repressão aos homicídios depende do enfrentamento pelos cidadãos, mas, principalmente, dos gestores públicos, de temas como o papel da família na educação dos filhos; expressivos investimentos públicos na educação e na segurança pública; e efetivo combate ao tráfico ilícito de drogas e de armas de fogo – afirma Zanella.

Adolescente é executado por encapuzados em Santa Maria



O Plano Nacional de Redução de Homicídios, lançado pelo governo federal em 2016, tem discurso alinhado ao do delegado Zanella. Ele tem a meta de reduzir em pelo menos 5% essas ocorrências por ano e pretende fazer isso por meio da integração entre as instituições da sociedade – município, Estado e União – com enfoque no adolescente, no combate às drogas e armas de fogo.

O problema, segundo Zanella, é que essa rede é falha. Ele exemplifica essa constatação citando o caso do assassinato de Eberton da Conceição Vinholes, 16 anos. Elucidado, o crime teria como motivação a rixa entre grupos rivais. Na sexta-feira, um grupo encapuzado invadiu a casa onde o adolescente estava, no Bairro Carolina, e atirou contra ele e dois amigos, de 16 e 18 anos, que foram hospitalizados. A mãe de um dos feridos foi levada à DPHPP, após insistência de autoridades policiais, para um aconselhamento informal. Apesar disso, no fim de semana, ela foi flagrada em uma motocicleta perseguindo e atirando contra um veículo – onde estariam os suspeitos de terem atirado contra o filho dela. Ela acabou sendo presa.

Homem é assassinado com seis tiros em Santa Maria



– A maioria dos crimes acontece em áreas em situação de vulnerabilidade, com problemas de saneamento, infraestrutura viária e iluminação pública. Sem uma estrutura familiar mínima, amparada por uma educação de qualidade, diante da dificuldade, os mais jovens acabam se envolvendo com o crime: furtos, roubos e tráfico de drogas. Isso acaba levando ao crime de homicídio – analisa Zanella.