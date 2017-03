Novo golpe: criminosos usam carta para tentar conseguir dinheiro de vítima em Santa Maria

Alerta 24/03/2017 | 12h30 Atualizada em

Um novo golpe tentou ser aplicado em uma idosa, de 67 anos, em Santa Maria. Em ocorrência registrada na polícia, ela contou que recebeu uma carta em sua residência, na manhã da última terça-feira, informando sobre o recebimento de uma indenização por conta de uma aposentadoria complementar.

A notificação dizia que a idosa teria direito a receber uma indenização de uma ação por descontos indevidos em sua conta bancária. O valor seria de R$ 66,6 mil, mas antes a vítima teria que pagar cerca de R$ 3,3 mil de taxas.

A idosa ligou para a suposta Assessoria Previdenciária com o número informado na carta. Ela relatou aos policiais que a atendente insistiu no depósito bancário, mas a ligação caiu antes de ser informada em qual conta teria de depositar o dinheiro. A senhora também notou que, na assinatura da notificação, o nome da advogada e o assinatura no carimbo não eram os mesmos.

A vítima disse à polícia que se trata de um golpe, pois ela não entrou com nenhuma ação de indenização previdenciária.