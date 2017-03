No quarto dia de viagem, grupo "Os Fusqueiros" está perto de chegar ao Chile

Aventura 23/03/2017 | 14h17 Atualizada em

Os Fusqueiros, um grupo formado por 14 amantes do Fusca, iniciaram uma aventura no início da semana. Eles saíram de Santa Maria na manhã de segunda-feira e querem chegar a Santiago, no Chile.

Em quatro dias de viagem, eles já passaram por Alegrete e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, São Francisco, Mendoza e Rio Cuarto, na Argentina, e hoje pretendem chegar ao Chile.

Para descansar, os viajantes dormem em barracas pelo caminho Foto: Pompêu Monteiro

– Nós ficamos em barracas e preparamos nossa alimentação ou lanchamos em Postos de Combustíveis. Estamos preparados para o frio que se aproxima – relata Pompêu Monteiro, um dos aventureiros.

Até agora, a viagem tem sido um sucesso. Os sonhos que foram colocados na estrada pelos 14 viajantes estão próximos de serem concluídos, com a chegada ao destino final.

– Pelo caminho, encontramos alguns caminhoneiros que contaram suas histórias. Muitos se identificam conosco, buzinam e abanam para nós na estrada. Em pequenos povoados, nossa passagem é uma festa – completa Pompêu.

Clique na imagem abaixo para saber mais sobre a aventura.



Foto: Lucas Amorelli / DSM