Mutirão no Bairro Tancredo Neves, em Santa Maria, teve mais de 300 agendamentos  

O mutirão de marcação de consultas, realizado no sábado, na Unidade Básica de Saúde Ruben Noal, do Bairro Tancredo Neves, pode ser considerado um sucesso. Ao todo, 381 pessoas procuraram agilizar seus atendimentos na rede municipal de saúde, marcando consultas com especialistas, agendando exames ou cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de haver clínicos gerais dando consula na hora, 146 pacientes que precisavam consultar com urologistas, ginecologistas ou proctologistas já saíram com a data marcada. Agendamentos de maior demanda – como exames de ultrassonografia, por exemplo – foram encaminhados para a Secretaria de Saúde para marcação pelo sistema do Fila Zero. Os pacientes serão informados da data do procedimento via telefonema ou mensagem de celular.

Assim que ficou sabendo do mutirão de agendamento de consultas e exames, Marilene Costa Soares, 59 anos, não teve dúvidas em ir até o local, na manhã de sábado. Ela trabalhava como doméstica, porém, por causa do problema que tem em um ombro, está em laudo médico do INSS. Ela espera por uma cirurgia há quase quatro anos.

Além da operação, ela conseguiu deixar um exame de colonoscopia marcado e foi incluída na lista do programa Fila Zero, para que outros cinco exames sejam agendados. Nos próximos dias, ela deverá receber um telefonema, indicando dia e horário para fazer o procedimento.

– Aqui está o comprovante de quando eu tinha agendado a cirurgia no meu ombro pela primeira vez: dia 26 de junho de 2013. Além de não poder trabalhar, sofro muito porque sinto muitas dores no ombro e no braço – explica Marilene.

A dona de casa Edi Maurício Manfio, 64 anos, também aproveitou para colocar as consultas em dia. Quando criança, ela teve meningite e, por isso, desde a infância, precisa de tratamento regular junto ao neurologista. Ela costumava consultar com um profissional da área uma vez por ano. Porém, a última visita a um médico especializado foi em setembro de 2015. No sábado, ela esperava conseguir agendar exames e consultas atrasados:

– Faz tempo que eu tentava marcar, mas sempre trancava, sempre tinha de esperar. Fiquei sabendo do mutirão e vim para cá, para ver se consigo a minha consulta para logo – explica.

A equipe da Unidade de Saúde Ruben Noal também ficou satisfeita com o mutirão. Segundo Lígia Siqueira, coordenadora e responsável técnica da unidade, a expectativa é que as filas diárias do atendimento diminuam nos próximos dias. A Região Oeste, área atendida pela unidade, é muito populosa. Com isso, muitas pessoas acabam saindo do posto sem conseguir fichas. Há dias em que o número de pacientes que procuram por médicos chega a ser três vezes maior do que o número de atendimentos diários. Por isso, muitos madrugam para garantir consulta.

– Muitas pessoas da comunidade ficaram descontentes com o posto, porque não conseguiam consultar – comentou.A unidade fará um balanço do resultado da ação, mas, sconforme Lígia, ainda é cedo para dizer se haverá novo mutirão.