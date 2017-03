Mutirão de limpeza retira 10 mil litros de lixo da barragem do DNOS

Dia Mundial da Água 26/03/2017 | 17h48 Atualizada em

O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi celebrado na tarde de sábado, com um mutirão de limpeza na barragem do DNOS, em Santa Maria. A ação, promovida pela Associação Santamariense de Esportes Náuticos (Asena), contou com o apoio da prefeitura e equipes da Corsan, do Corpo de Bombeiros e do Grupo Bandeirantes da Serra (GBS), além dos moradores do bairro Campestre do Menino Deus, na Região Norte de cidade.

Pedro Pavan: "Recompensa para quem sempre trabalhou com humildade e dedicação"



Durante a limpeza, os voluntários foram divididos em grupos para retirar o lixo das águas e do entorno da barragem, que fica no Arroio Vacacaí-Mirim. Para chegar ao locais em que o acesso era mais difícil, a equipe do mutirão contou com o apoio de caiaques e de uma lancha dos Bombeiros. O carregamento do lixo foi feito com uma retroescavadeira e um caminhão caçamba, cedido pela Corsan. Foram cerca de duas horas de trabalho e quase 10 mil litros de resíduos retirados do local.

O secretário adjunto de Meio Ambiente, Guilherme Rocha, ressaltou que a ação foi muito além de ser uma homenagem simbólica ao Dia Mundial da Água, e serviu para chamar a atenção das pessoas para ações em prol de um meio ambiente melhor.

Família precisa de ajuda após ter a casa destruída pelo fogo em Santa Maria



Segundo a prefeitura, o reservatório da barragem é responsável pelo abastecimento de água de 30% da cidade de Santa Maria e é local de prática de esportes náuticos de mínimo impacto, como canoagem e stand up paddle.