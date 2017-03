Música, gastronomia e hospitalidade marcaram a quarta edição do Dia do Acolhimento em Santa Maria

Evento 18/03/2017 | 18h46 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Se a intenção era cumprimentar os recém-chegados e mostrar um pouco das muitas potencialidades que Santa Maria oferece, a quarta edição do Dia do Acolhimento cumpriu seu papel.

Ferraris, Camaros e caminhões em miniatura são atração no 5º Santa Maria Diecast



As cerca de 5 mil pessoas que passaram pelo Parque da Medianeira no sábado, segundo informado pela comissão organizadora do evento, puderam se sentir abraçadas e conhecer diversos serviços – de saúde a segurança –, que a cidade oferece, além de algumas instituições de ensino e a própria gastronomia local. Um simples exemplo foi a fila que se formava por volta das 15h só para provar a famosa Cocada do João.

UFSM recebe a Champions League de futebol de mesa



A iniciativa se tornou tão significativa, que já integra o Calendário Oficial do Município, ocorrendo sempre no terceiro sábado de março. Empresas e secretarias do município também se fizeram presente durante todo sábado.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O clima foi aliado. A temperatura média de 21° ao longo doa dia e o céu azul foram um convite aos visitantes que chegavam, à maioria, em família ou grupo de amigos. Apesar de ser um boas vindas a quem escolhe o Coração do Rio Grande para viver, que já vive aqui por muito tempo, não deixou de participar.

– Vim para passear e ver o movimento. Isso está maravilhoso, principalmente para as crianças. Tem comida, brinquedos, tudo de graça –mencionou a aposentada Lenir Viana, 60 anos, que aproveitava o Dia do Acolhimento junto da irmã Enir e do sobrinho-neto, Ângelo, de 8 anos.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Um dos locais que mais atraiu os pequenos foi o espaço do 29º Batalhão de Infantaria Blindada. Lá, a criançada, se divertia na pista de corda, tirolesa e ainda recebia informações sobre como se prevenir contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus.

Amigos vão percorrer 5 mil quilômetros de Fusca até o Chile



A programação que começou com uma celebração religiosa, recebeu show de diferentes artistas no palco principal: de pagode, à música nativista, como bem encerrou o evento Júnior Benaduce e Grupo Raízes.

– Foi uma integração de entidades em que muitos santa-marienses se uniram e fizeram isso tudo. A gente fica feliz, quer que cresça cada vez mais e só agradece. É essa união de todos que mantém o espírito do evento – avalia o coordenador do Dia do Acolhimento e presidente da Cruz Vermelha do Brasil em Santa Maria, , Ronimar Costa dos Santos.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A quarta edição do encontro contou com cerca de 30 entidades públicas e privadas da cidade. A segurança foi garantida pela Brigada Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito, Defesa Civil, forças militares, bem como a Cruz Vermelha, com sua equipe de socorristas.