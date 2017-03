MP convoca prefeitura para achar solução para as calçadas de Santa Maria

Mobilidade urbana 27/03/2017 | 07h30 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Cerca de 20% da população de Santa Maria, 54,3 mil pessoas, têm deficiência ou mobilidade reduzida, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado é do censo de 2010, o que significa que é grande a possibilidade desse número ser ainda maior atualmente.



Na quarta-feira, dia 29, às 14h30min, uma audiência pública vai ampliar para a comunidade santa-mariense uma discussão que envolve o Ministério Público (MP) e a prefeitura há cerca de um ano e meio: a ausência de acessibilidade nos passeios públicos de Santa Maria.

O Diário fez uma blitz em 10 sedes de órgãos públicos municipais, estaduais e da União, e constatou que, dos 10 locais visitados pela reportagem, apenas dois têm rampas e piso tátil simples em boas condições. Veja aqui.

A audiência foi marcada pelo promotor Fernando Barros, da Promotoria de Justiça Cível e Cidadania, que conduz um inquérito civil sobre o assunto desde o ano passado. Mas a investigação do MP começou um pouco antes, em setembro de 2015, quando a Promotoria pediu explicações à prefeitura, investigada no caso.

De lá para cá, houve uma sequência de respostas do município, mas, na prática, as calçadas ,tanto de prédios públicos quanto de propriedade privada, continuam em situação precária e, na maior parte, sem acessibilidade. Para verificar a real situação das calçadas, o promotor pediu um levantamento fotográfico da área central, principalmente, onde houvesse equipamentos urbanos como telefones públicos, postes, árvores, parquímetros, paradas de ônibus. O trabalho foi feito pelos secretários de diligências do MP em meados do ano passado.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A PASSOS LENTOS

Com as fotografias e descrição dos trechos em mãos, o promotor concluiu que "são praticamente inexistentes piso tátil de alerta e piso direcional nos passeios públicos de Santa Maria, bem como os rebaixos de calçadas nos locais de travessia de pedestres e nas esquinas são inadequados, quando existentes. Além disso, a maior parte das calçadas está em péssimas condições. Ou seja, de um modo geral, pode-se dizer que os passeios de Santa Maria não têm acessibilidade".

Barros pediu providências ao município, que instituiu o Programa Caminhe Legal, pelo Decreto 30, de abril de 2016. O problema, segundo o promotor, é que as normas não estão sendo cumpridas por parte dos donos de imóveis (nem dos prédios públicos) e a fiscalização também não está sendo eficaz.

– A maioria das calçadas não tem acessibilidade, está danificada, e os poucos itens de acessibilidade que existem ou não estão de acordo com a legislação ou estão defeituosos. A prefeitura tem um programa Caminhe Legal, mas, no nosso entender, está em um ritmo muito lento e não está surtindo efeito – analisou o promotor.

RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de adequar as calçadas é dos proprietários dos imóveis, mas cabe à prefeitura a tarefa de fiscalizar se são cumpridas ou não as normas que tratam da padronização dos passeios, atendendo aos princípios de acessibilidade, segurança, identidade, manutenção, permeabilidade e conforto, previstas em decreto municipal (030/2016). O documento estabelece multa a quem descumprir as normas, conforme previsto no Código de Posturas do município.

São muitos os setores do envolvidos. A Superintendência de Análise e Aprovação de Projetos tem a tarefa de verificar o cumprimento do que prevê o decreto no momento da vistoria para liberação da Carta de Habitação, o antigo habite-se. Já a fiscalização é feita por uma superintendência ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana.

Segundo informações repassadas pelo setor ao MP, só em 2015, foram expedidas 217 notificações para que donos de imóveis regularizassem suas calçadas. Porém, a partir do segundo semestre daquele ano, as fiscalizações passaram a ser feitas somente após denúncia, porque a prefeitura começou a reformular o texto do decreto. Ainda conforme consta no inquérito civil, a fiscalização da acessibilidade em estabelecimentos comerciais é tarefa da Vigilância em Saúde.

Regras para o uso do Centro de Convenções da UFSM são debatidas em reunião



FISCALIZAÇÃO

Segundo Vilson Serro, presidente do Instituto de Planejamento, órgão que participou da elaboração do decreto, o setor de fiscalização não tem como se dedicar exclusivamente nessa ação e tem feito o trabalho em meio às demais demandas.

– O decreto busca facilitar a vida das pessoas no deslocamento a pé, o que faz parte do processo de tornar uma cidade amigável. Não tenho dúvida de que, quando se fala em ter uma cidade com qualidade de vida, este é um dos componentes, junto com saúde, educação... – declara Serro.

O Diário tentou falar com a secretária de Mobilidade Urbana, Sandra Rebelato, desde a sexta-feira. Por três vezes, as ligações ao celular foram atendidas por uma assessora. Foram deixados recados, mas não houve retorno.