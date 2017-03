Movimento segue intenso na UPA

Horas de aguardo 10/03/2017 | 17h27 Atualizada em

Uma equipe do Diário voltou à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), às 17h dessa quinta-feira, para verificar a situação da sala de espera, que estava lotada. Contudo, diferentemente de quarta-feira, os pacientes comentaram que a média da espera estava entre duas ou três horas.

A cuidadora de idosos Elsa Bertazzo, 54 anos, reclamou da demora e que não conseguia ficar muito tempo em pé. Ela salientou estar com muita dor e que a informação que recebeu dos atendentes é que ela estaria com bons sinais vitais e não se enquadrava em um caso de urgência e emergência. Às 18h15min, o Diário entrou em contato com ela, por telefone, e Elsa ainda aguardava atendimento. O administrador da UPA, Rogério Carvalho, diz que nada foi modificado na rotina de atendimento dos pacientes de quarta até ontem.

– O atendimento dos pacientes depende muito dos casos de urgência e emergência. Não alteramos nada nos procedimentos da Unidade. Às vezes, uns dias são mais agitados do que outros. Apenas isso – comentou.

A superintendente de Atenção Especializada em Saúde, Liliane Mello, explica que a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) é um serviço terceirizado pela prefeitura de Santa Maria e está planejada para atender os 300 mil habitantes do município. Conforme ela, o Executivo tem fiscalizadores do contrato com a UPA. Liliane comenta que o caso da empregada doméstica Sandra Maria Wansi da Rosa, 43 anos, apresentado na edição de ontem do Diário, realmente foi de espera fora do padrão.

A superintendente reforça que a UPA usa um sistema de cores para classificar os casos de maior urgência. Classificados com cores como vermelho, laranja e amarelo são prioridade, e os pacientes que recebem cores azul e verde são casos que podem aguardar um pouco mais. Na sala de espera da UPA, por volta das 18h20min de quarta-feira, Sandra disse ao Diário que chegou ao local às 9h e ainda aguardava atendimento.

O administrador da Unidade comentou que revisou as imagens das câmeras de segurança da sala de espera e não encontrou a doméstica nas imagens. Segundo os registros da UPA, Sandra chegou ao local às 12h30 de quarta-feira e foi atendida depois das 18h30min.