Motorista tenta fugir, mas é preso com drogas em Santa Maria

Violência 23/03/2017 | 10h33 Atualizada em

Um homem (a idade não foi revelada) foi preso na noite desta quarta-feira, em Santa Maria, por tráfico de drogas. Por volta das 22h, o motorista de uma caminhonete Hilux foi abordado pela Brigada Militar no bairro Nossa Senhora do Rosário.

De acordo com a ocorrência, a BM chegou ao suspeito após uma denúncia de que ele estaria com uma arma de fogo e drogas no interior do veículo. Os policiais tentaram abordá-lo , mas ele fugiu por várias quadras até ser parado pelo patrulhamento.



No carro, foram encontrados 522 gramas de maconha em baixo do banco e sete buchas de cocaína escondidas no console do painel. No bolso do suspeito, havia R$ 647 em dinheiro.

O motorista foi preso e encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.