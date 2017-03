Motorista embriagado dorme sentado após se envolver em acidente no Centro

Trânsito 15/03/2017 | 17h01 Atualizada em

Um homem (a identidade ainda não foi confirmada pela polícia) se envolveu em um acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira, no Centro de Santa Maria, e acabou dormindo na calçada. O Civic dirigido por ele capotou na esquina das ruas Venâncio Aires e Samuel Kruschim. Ninguém ficou ferido.

Após assalto, ladrão sai atirando pela rua, rende idoso e obriga mototaxista a fugir com ele



De acordo com a Brigada Militar (BM), que atendeu a ocorrência, o homem trafegava pela Rua Venâncio Aires em alta velocidade quando, no cruzamento com a Rua Samuel Kruschim, acabou colidindo com um carro da auto-escola que estava estacionado. Com o impacto, o Civic acabou capotando na via.

O motorista desceu do veículo e desvirou o carro. Em seguida, sentou na calçada e acabou dormindo, até a chegada dos policiais. A BM informou que ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas apresentava visíveis sinais de embriaguez. O motorista foi autuado em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) para prestar esclarecimentos.

Jovens são presos por tráfico de drogas em Santa Maria



Conforme a BM, ele estava sozinho no veículo e não ficou ferido. Os ocupantes do carro da auto-escola também não tiveram ferimentos. O veículo foi recolhido.