Motorista é detido por embriaguez ao volante em Santa Maria

Trânsito 12/03/2017 | 18h26 Atualizada em

Um jovem, de 30 anos, foi detido por dirigir embriagado, na madrugada deste domingo, em Santa Maria. Ele foi flagrado na BR-392, por volta das 4h, ao sair do Rodeio do Conesul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, em uma fiscalização de trânsito no km 350 da rodovia, foi solicitado que o motorista realizasse o teste do bafômetro. Inicialmente, ele negou que havia ingerido bebida alcoólica. Quando o teste acusou 0,40 mg/l, afirmou que teria bebido metade de uma cerveja.

O motorista foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e foi liberado após pagamento de fiança de R$ 400. A direção do carro foi entregue para a mulher que estava na carona.