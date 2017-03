Motociclista fica ferido em acidente no interior de Santa Maria

Arroio Grande 14/03/2017 | 16h11 Atualizada em

Um acidente, por volta do meio-dia desta terça-feira, deixou um jovem de 27 anos ferido. A colisão aconteceu na ERS-511, próximo do km-6, no distrito de Arroio Grande.

Conforme informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, uma moto trafegava em direção ao Centro. Um Gol, que andava na rodovia foi fazer o retorno quando colidiu com a moto.

O motociclista teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelos bombeiros e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento.