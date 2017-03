Motociclista fica ferida em colisão com caminhão em Santa Maria

Colisão lateral 01/03/2017 | 10h24 Atualizada em

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou uma mulher (o nome não foi informado pela Polícia Rodoviária Federal), de 33 anos, ferida na manhã desta quarta-feira.



A colisão aconteceu por volta das 7h30min na altura do km 248 da BR-287, em Santa Maria. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estavam saindo de um posto de gasolina quando colidiram.

A vítima estava sozinha na motocicleta e foi encaminhada para o Hospital de Caridade, com ferimentos graves, segundo a PRF. O estado de saúde dela não foi informado pelo hospital, que precisa do nome completo da vítima. A PRF não divulga o nome completo. O motorista do caminhão não se machucou.