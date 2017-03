Morte de dom Ivo Lorscheiter completa 10 anos

Memória 03/03/2017 | 20h21 Atualizada em

O dia 5 de março marca os dez anos da morte de dom Ivo Lorscheiter. Religioso, cidadão sempre atuante, morreu aos 79 anos e marcou a história de Santa Maria, ganhando admiração de fiéis e pessoas de vários segmentos. Ao longo da vida, atuou junto a várias classes sociais, com destaque aos trabalhos envolvendo economia solidária e políticas públicas.



Campanha da Fraternidade 2017 é lançada em Santa Maria



Foi um apoiador da Reforma Agrária e das Feiras do Cooperativismo. É lembrado por enfrentar a Ditadura Militar e seu legado na cidade também passa pela criação e fomento a projetos como Feirão Colonial, Projeto Esperança/Cooesperança, Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis (Asmar) e Banco da Esperança.Junto à Igreja, foi por duas vezes presidente e duas vezes secretário da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil (CNBB).



Prefeitura notifica Parque da Medianeira por corte irregular de árvore



Sua atuação na CNBB o tornou um dos 20 religiosos mais conhecidos do país.Segundo o arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert, Dom Ivo se destacou por sua personalidade audaciosa, com posições firmes e muita prudência no campo da promoção humana:



– Ele ficou em nossos corações e faz muita falta. Dom Ivo extrapolou a nossa Diocese, atuou muito junto a CNBB. Em Santa Maria, ficou por 30 anos desempenhando iniciativas de toda ordem. Vamos celebrar sua memória, pois, lá do céu, ele está intercedendo por nós.



Missa em memória a Dom Ivo Lorscheiter

Quando – Domingo, às 18h

Onde – Catedral Metropolitana de Santa Maria, na Avenida Rio Branco

*No fim de semana, durante as missas das 38 paróquias da diocese haverá homenagens diversas a dom Ivo