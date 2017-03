Moradores viveram madrugada tomada por medo, lama e chuva

Santa Maria 12/03/2017 | 15h42 Atualizada em

A chuvarada que se abateu sobre Santa Maria, na madrugada deste domingo, provocou mais do que alagamentos de ruas e casas. Trouxe medo e prejuízos para os moradores e donos de estabelecimentos comerciais.



Confira os relatos de alguns leitores:



Zona Sul

Alagamento no bairro Lorenzi, na Zona Sul de Santa Maria Foto: Letícia dos Santos

No bairro Lorenzi, a leitora Letícia dos Santos afirmou que todas as vezes que chove bastante, as casas são alagados. Nesta madrugada, a chuva invadiu mais uma vez a sua residência.

– Meus vizinhos tiveram mais prejuízo, perderam tudo. A minha casa foi a última que foi atingida. Os meus móveis molharam, mas não perdi tudo – comenta.

Já na Urlândia, Gabriela Milbradt relata que a água atingiu cerca de 20cm dentro de sua casa, por volta das 4h.

– Aqui na rua até animais morreram levados pela água do Arroio Cancela – afirma.

A situação no bairro Tomazetti também é preocupante. Segundo relatos dos moradores, a maioria das casas da região foi atingida.

– A casa da minha mãe foi uma das residências do bairro atingidas. Alagou tudo – conta Charlenne Machado.

Zona Norte

Foto: Vanessa Medeiros/Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

No bairro Salgado Filho, a família de Vanessa Medeiros sofre com os alagamentos. Na Rua Borges de Medeiros, a irmã, sobrinhos e a avó, de 80 anos, moram em uma das casas atingidas.

– Esse assunto assola minha família há mais de 30 anos. A cada chuva que acontece em Santa Maria, eles sofrem muito, pois a rua enche d'água. Tem uma sanga que transborda e leva ratos e sujeiras para dentro das casas deles. Na noite passada, não foi diferente, a casa deles encheu com muito lodo e sujeira que a água trouxe – lamenta.

Zona Oeste

No Parque Pinheiro Machado, Leandro Marques conta que nunca havia visto situação parecida no local. Casas e estabelecimentos comerciais foram atingidos, provocando prejuízos para as famílias da região.

– Foi a primeira vez que entrou na minha casa, além de ter alagado várias casas e lojas, das 5h30min até as 10h de hoje. Além dos bueiros entupidos, os ônibus que passavam na rua faziam com que a água entrasse ainda mais nas residências – relata Marques.

Na Santa Marta, leitores relataram o alagamento em frente à escola Augusto Ruschi, devido a um boeiro entupido. Várias casas na região foram afetadas.

Já na Tancredo Neves, Henrique dos Santos conta que casas na Avenida Paulo Lauda foram tomadas pelas águas.

– A chuva invadiu minha casa e a dos vizinhos. Durante a tarde deste domingo, estamos limpando a sujeira, já que a casa ficou tomada de lama – afirma.

Zona Leste

Desmoronamento na estrada Ângelo Berleze Foto: Ronise Medeiros

Em Camobi, a leitora Ronise Medeiros relata a situação da Estrada Ângelo Berleze, que piorou com as chuvas da madrugada:

– A estrada não recebe manutenção há mais de cinco meses. Com a forte chuva dessa última noite, teve desmoronamento próximo ao rio.