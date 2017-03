Moradores deixam a ocupação da Vila Olaria, na UFSM

Habitação 21/03/2017 | 21h50 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Terminou nesta terça-feira, o prazo judicial que determina a reintegração de posse da região conhecida como Vila Olaria, nos fundos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As 31 famílias que ocupavam o local, algumas há cerca de 50 anos, já deixaram suas casas. A saída começou há cerca de duas semanas



Contudo, algumas pessoas ainda retiravam materiais como telhas, tábuas e janelas dos imóveis. A barraca de estudantes e voluntários que apoiam as famílias permanecia no local. A reclamação de muitos é que casas foram patroladas antes do dia 21.

A reportagem tentou contato com o juiz que conduz o processo, Gustavo Chies Cignachi, mas foi informada por meio do diretor de secretaria da 3ª Vara Federal em Santa Maria, que ele só se manifestará depois que for cumprida a desocupação e o mandado for constatado pelo oficial de Justiça, o que deve acontecer, possivelmente, até a próxima semana.

Alunos da UFSM acampam em solidariedade aos moradores que terão de deixar suas casas



De acordo com Lauro Bastos, advogado das famílias, no dia 8 de março foi encaminhado ao juiz Gustavo um pedido de nulidade processual. O advogado justifica inconsistências, já que o processo de usucapião – que determinou a reintegração de posse da área – foi de apenas um morador, sendo que as demais famílias sequer foram citadas.

Segundo Bastos, o pedido foi negado pelo juiz, na última segunda-feira. Na tarde ontem, ele reiterou a solicitação, por meio de um recurso junto ao Tribunal Regional Federal (TRF):– Efetuei o pedido alegando nulidade de citação das famílias, as quais estão sendo despejadas. Entretanto, foi negado, motivo pelo qual efetuei, agora, recurso de agravo ao TRF.

Alunos da UFSM acampam em solidariedade aos moradores que terão de deixar suas casas



Segundo a assessoria do reitor Paulo Burmann e a secretaria geral da UFSM, a universidade está apenas cumprindo as determinações judiciais. Sobre o patrolamento de imóveis, conforme alegado pelos moradores, foi informado que não se tinha conhecimento do fato. Também não foi explicado qual será o destino da área desocupada.

Usucapião

Em 2003 a família de Algemiro Alves Pereira, 84 anos, morador desde 1967, ingressou na Justiça com uma ação de usucapião da área. No entanto, em 2014, o judiciário reconheceu o local como área federal e de posse da União. Em 2015, a UFSM entrou com o pedido de reintegração de posse. A Justiça decidiu pela saída dos moradores.