Militar será indenizado por perseguição e abuso de poder

Justiça 16/03/2017 | 11h40 Atualizada em

Um cabo do Exército da 13ª Companhia Motorizada de São Gabriel, na Região Central, será indenizado pela União, em R$ 44 mil, por danos morais e materiais. O militar afirmou à Justiça que teria sofrido perseguição e abuso de poder por parte do comandante.

A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em sessão de julgamento realizada na última semana. O militar havia ajuizado ação na Justiça Federal sob alegação de que, após reingressar no Exército judicialmente, teria passado a ser perseguido pelo comando.



Criminosos arrombam rodoviária de Mata e fogem com dinheiro



Desincorporado em 2007, ele sofre de problema ósseo em um dos ombros, que teria se desenvolvido durante o serviço. Segundo o militar, o comandante tentava interferir no seu tratamento de saúde, aplicando prisões disciplinares quando o homem retornava de consultas médicas. Além disso, o militar teve negado, por diversas vezes, o pedido para consultas. O militar contou ainda que teve as férias canceladas sem motivação e o pagamento de uma cirurgia negado pela Fusex uma hora antes do início do procedimento a mando do posto médico de sua unidade.

Após a condenação em primeira instância, a Advocacia-Geral da União (AGU), recorreu ao tribunal sustentando que a natureza do serviço militar está baseada em princípios de disciplina e hierarquia, sendo as medidas disciplinares impostas ao autor legais e regulares, e requerendo a reforma da sentença proferida pela 1ª Vara Federal de Santana do Livramento.

Tribunal de Justiça vai dizer se processo por homicídio da Kiss vai ou não a júri popular



Segundo a relatora do caso, a desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, a peculiaridade do serviço militar, que estaria baseado em princípios de disciplina e hierarquia, não pode ser alegada para justificar os atos praticados contra o autor.

Na sentença, a desembargadora afirmou que ¿no conjunto probatório, restou evidente o quadro de abuso de poder e de perseguição perpetrado pelo comandante em detrimento do autor, notadamente pelos depoimentos testemunhais de colegas do quartel, que demonstram que a atuação do comandante, no que tange à condução da situação do autor, deu-se em contrariedade ao Direito, pois eivada de pessoalidade e sem qualquer amparo normativo, remanescendo evidente o clima de animosidade para com o autor¿.

O militar receberá o valor de R$ 4 mil pela cirurgia referente a danos materiais e R$ 40 mil pelos danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, proferida em março de 2015. Ainda cabe recurso.