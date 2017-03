Metade das viaturas da Guarda de Santa Maria está parada

Segurança 23/03/2017 | 08h29 Atualizada em

Dos 32 veículos que compõem a frota da Guarda Municipal de Santa Maria, 15 têm condições de rodar. Isso quer dizer que metade deles não podem ser ocupados pelos guardas para patrulhamentos diários na cidade, o que diminui a área de atuação.

De acordo com o superintendente da Guarda Municipal, Sandro Nunes, dos 16 carros e caminhonetes, seis estão funcionando, sendo que, à época da transição do governo, eram três. Sobre as motocicletas, das 16, nove funcionam – o novo governo havia recebido apenas uma em condições. Os principais problemas são pneus em más condições e baterias em mau funcionamento.



– Era uma situação bastante difícil, e, com praticamente nenhum dinheiro, conseguimos fazer o conserto de alguns veículos para viabilizar o mínimo de patrulhamento. Rodam de três a quatro motocicletas por turno, além dos três carros. Isso 24 horas por dia. Agora, está em processo a reorganização administrativa – conta Nunes.



Mudanças

A reorganização da Guarda é o primeiro passo do que pretende o plano municipal de segurança para a Guarda Municipal. Uma das mudanças previstas era a ida da equipe da Guarda Municipal para o Centro Desportivo Municipal (CDM), o que já aconteceu (antes, ela funcionava na Vila Belga, no Centro).



– Vimos que assim era melhor para o atendimento da Guarda à população. Até para que a própria equipe ficasse próxima da central quando estivesse na rua – relata Guilherme Cortez, chefe da Casa Civil.



Foto: Charles Guerra / NewCo DSM

As motocicletas ficam dentro de uma área em um dos ginásios do CDM, e os carros e caminhonetes, no pátio, a céu aberto. Cortez admite que a situação não é ideal e enfatiza que a condição é provisória – a atual gestão busca um espaço definitivo.



Em relação ao motivo de ter deixado a sede na Vila Belga antes da viabilização de outro local, ele argumenta que o antigo espaço não tinha condições de infraestrutura satisfatórias para o trabalho da equipe – local insalubre, de difícil acesso e com uma garagem estreita.

Quando os veículos serão arrumados?

A atual administração tem como objetivo estar com todos os veículos da Guarda Municipal em funcionamento dentro de seis meses. Além disso, prevê para o final da próxima semana a reciclagem do quadro de funcionários – obrigatória a cada dois anos. Além disso, até o fim de 2016, 90% dos guardas estavam destacados para a segurança patrimonial – o curso deve prepará-los para voltar para as ruas. Outra medida que deve ser posta em prática é o treinamento para o uso de arma de fogo.

Problema antigo

Sobre a administração municipal anterior ter deixado a frota de veículos em más condições, o então secretário de Controle e Mobilidade Urbana nos últimos meses da gestão Schirmer e Farret, Silvio Souza, admite que a equipe enfrentava dificuldades.

– Não havia verba para a manutenção dos veículos. Ainda, a maior parte do efetivo estava designada para a segurança patrimonial. Então, como não havia patrulhamento nas ruas, a manutenção das viaturas não foi uma prioridade – explica Silvio Souza.

A Guarda Municipal em Santa Maria

São 144 profissionais

37 deles atuam na segurança patrimonial (armados com arma de fogo)

Os demais trabalham no patrulhamento nas ruas (armados com arma de choque)

Há 32 veículos disponíveis, sendo 16 carros e caminhonetes e 16 motocicletas

15 deles estão em condições de rodar (5 carros, 1 caminhonete e 9 motocicletas)

O equipamento do guarda municipal

Algema

Bastão

Colete balístico

Gás lacrimogênio

Arma de choque

Uniforme