Médico de São Gabriel recebe prêmio que pode lhe render o Nobel 

O médico gaúcho Cesar Gomes Victora foi anunciado esta semana como vencedor do prêmio Gairdner de Saúde Global pelo conjunto de seus estudos na área de amamentação e nutrição materno-infantil, considerado responsável por profundo impacto para a saúde nos países em desenvolvimento. Essa distinção pode render ao médico uma indicação ao Prêmio Nobel (leia mais abaixo).



Nascido em São Gabriel, o epidemiologista de 64 anos é o primeiro cientista brasileiro a ser contemplado com a premiação, uma das mais respeitadas mundialmente na área de ciências da saúde. O prêmio será entregue em 26 de outubro.

Victora, que integra o quadro da UFPel, contribuiu para qualificar as políticas públicas de nutrição infantil no mundo Foto: UFPel / Divulgação

A pesquisa que motivou a premiação foi realizada em 1985, em Porto Alegre e em Pelotas, e resultou na descoberta de que a criança que não é amamentada exclusivamente com o leite materno até os primeiros seis meses de vida corre mais risco de morrer por causa de diarreia e pneumonia.



Mas a principal novidade do estudo foi descobrir que a ingestão de água, chá ou suco já aumenta o risco de morte no primeiro ano de vida da criança.De acordo com o médico, os prêmios são concedidos décadas depois da realização da pesquisa para verificar se a descoberta teve repercussão prática na vida das pessoas e nas políticas públicas de saúde.

– Havia outros estudos sobre amamentação quando realizei a pesquisa, mas esse foi o primeiro que documentou a importância da amamentação exclusiva, pois isso não era um fato reconhecido. Na hora em que o estudo é concluído, não sabemos o verdadeiro valor, só quando passa o tempo é que sabemos sua real utilidade. E hoje vemos que as políticas públicas foram influenciadas pela pesquisa ao longo do tempo – diz Victora.

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Unicef, assim como a maioria dos governos do mundo, recomendam que as crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até aos seis meses. Ou seja, até essa idade, o bebê não deve receber nenhum outro alimento complementar ou bebida. Mesmo com a inserção de outros alimentos, a recomendação é continuar amamentando até o segundo ano de vida ou mais.

O médico gabrielense e professor universitário formou-se em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1976. Ele conta que fez o período de residência em uma unidade de saúde na Vila São José, em Porto Alegre, e ficava impressionado com o fato de que, mesmo recebendo tratamento, as crianças voltavam a ficar doentes.

– Eu via as crianças retornando ao posto de saúde desnutridas e com diarreia. Na época, a amamentação durava três meses, era muito curta. O moderno era usar leite em pó. Foi quando comecei a me interessar pela questão da amamentação e vi que poderia ser uma forma útil e barata de prevenir doenças. Resolvi, então, estudar para ser epidemiologista e fazer pesquisas para prevenir doenças – conta.

Após terminar seu doutorado na Inglaterra, o médico foi contratado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde criou um programa de pós-graduação em epidemiologia. Professor por mais de 30 anos, atuou também como docente convidado em universidades fora do Brasil como Harvard e Johns Hopkins, ambas nos Estados Unidos. Aposentado desde 2010, segue trabalhando na área de pesquisa e orientando alunos em suas dissertações de mestrado e teses de doutorado.



Distinção pode levar médico a ser indicado ao Prêmio Nobel

O Prêmio Gairdner distingue anualmente sete cientistas por suas contribuições à pesquisa em medicina e saúde global, tendo premiado, desde 1957, 360 pesquisadores em 30 países. Os cientistas que recebem a honraria costumam ser considerados candidatos em potencial ao Nobel. Entre os laureados do Gairdner, 84 pesquisadores foram posteriormente agraciadas pelo Nobel de Medicina ou Fisiologia.

Mesmo assim, o médico Cesar Gomes Victora não demonstra esperança de ser um dos agraciados com a mais famosa honraria internacional concedida a pessoas que se destacam por avanços culturais ou científicos.

– É um dos prêmios mais conhecidos do mundo e muito concorrido. Fico muito feliz em ter sido lembrado fora do Brasil, mas não acho que o tema seja contemplado no Nobel – afirma.

O Nobel é um conjunto de prêmios concedidos todos os anos em diferentes categorias por comitês suecos e noruegueses. As áreas são Medicina ou Fisiologia, Física, Química, Literatura, Paz e Economia. O Brasil nunca ganhou a premiação em qualquer de suas categorias.